Uno Entre Rios | Show | Lali

Dos River agotados confirman el presente histórico de Lali

Lali agotó en cuestión de horas las entradas para los dos shows que anunció para junio en el Estadio de River Plate

27 de diciembre 2025 · 12:54hs
Dos River agotados confirman el presente histórico de Lali

Lali Espósito volvió a marcar un hito en su carrera: agotó en cuestión de horas las entradas para los dos shows que anunció para junio en el Estadio de River Plate. Con esa respuesta inmediata del público, la artista reafirmó su lugar como una de las figuras centrales de la música popular argentina.

Lali agotó dos fechas en River

Las dos fechas confirmadas en River llegan después de un año especialmente intenso. En 2025, Lali reunió a más de 200.000 personas en los cinco conciertos que ofreció en el estadio Vélez Sarsfield, una seguidilla de presentaciones que funcionó como carta de presentación de una nueva etapa artística y de un vínculo cada vez más sólido con su público.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino

Polémica por el manejo en ruta de la hija de El Polaco

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

En esos shows, la cantante presentó No vayas a atender cuando el demonio llama, su último álbum, que rápidamente se posicionó entre los lanzamientos más relevantes del año. El disco supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el álbum argentino más vendido de 2025, con un impacto que trascendió fronteras.

El material marcó un giro estético y conceptual en la carrera de Lali, con una propuesta sonora más oscura y directa, que fue acompañada por una puesta en escena cuidada y una narrativa clara en cada presentación en vivo. Esa identidad se trasladará ahora a River, un escenario que plantea un nuevo desafío en términos de producción y convocatoria.

La velocidad con la que se agotaron las entradas volvió a poner en evidencia el alcance transversal de su público, que incluye distintas generaciones y se mantiene activo tanto en plataformas digitales como en los recitales. La expectativa por lo que será el show en el Monumental se apoya, además, en la experiencia reciente de sus presentaciones masivas y en una carrera construida con continuidad.

Con estos dos conciertos, Lali se prepara para ofrecer una nueva fiesta musical de gran escala, en uno de los estadios más emblemáticos del país.

LEER MÁS: Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Lali River show fiesta
Noticias relacionadas
Navidad bajo el agua: Emanuel Noir jugó con sus hijas en calles inundadas.

Navidad bajo el agua: Emanuel Noir jugó con sus hijas en calles inundadas

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario, junto a sus hijos, como suelen hacerlo cada año

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario

Maxi López pasó la Navidad en Suiza junto a Daniela Christiansson

Maxi López pasó la Navidad en Suiza junto a Daniela Christiansson

La primera Navidad de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

La primera Navidad de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ver comentarios

Lo último

Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país

Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Ultimo Momento
Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país

Récord: noviembre fue el mes con mayor movimiento aéreo de la historia del país

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Polémica por el manejo en ruta de la hija de El Polaco

Polémica por el manejo en ruta de la hija de El Polaco

China superó los 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad

China superó los 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad

Policiales
Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en e cantero central

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en e cantero central

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Paraná: dos heridos en un choque de motos que desaparecieron de la escena

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Alcoholizado impactó a un auto detenido, se dio a la fuga y fue retenido

Ovación
La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a "Chiqui" Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco podría continuar su carrera en Atlético Nacional

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Emiliano Stang ratificó su buen año con la oficialización de continuidad

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo

La provincia
Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Alertan sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad

Alertan sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad

Crece la tendencia de celebrar el Año Nuevo al aire libre en campings y balnearios de la zona

Crece la tendencia de celebrar el Año Nuevo al aire libre en campings y balnearios de la zona

Concordia: adjudicarán sector gastronómico del Aeropuerto

Concordia: adjudicarán sector gastronómico del Aeropuerto

Dejanos tu comentario