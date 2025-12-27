Dos River agotados confirman el presente histórico de Lali

Lali agotó en cuestión de horas las entradas para los dos shows que anunció para junio en el Estadio de River Plate

Lali Espósito volvió a marcar un hito en su carrera: agotó en cuestión de horas las entradas para los dos shows que anunció para junio en el Estadio de River Plate. Con esa respuesta inmediata del público, la artista reafirmó su lugar como una de las figuras centrales de la música popular argentina.

Las dos fechas confirmadas en River llegan después de un año especialmente intenso. En 2025, Lali reunió a más de 200.000 personas en los cinco conciertos que ofreció en el estadio Vélez Sarsfield, una seguidilla de presentaciones que funcionó como carta de presentación de una nueva etapa artística y de un vínculo cada vez más sólido con su público.

En esos shows, la cantante presentó No vayas a atender cuando el demonio llama, su último álbum, que rápidamente se posicionó entre los lanzamientos más relevantes del año. El disco supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el álbum argentino más vendido de 2025, con un impacto que trascendió fronteras.

El material marcó un giro estético y conceptual en la carrera de Lali, con una propuesta sonora más oscura y directa, que fue acompañada por una puesta en escena cuidada y una narrativa clara en cada presentación en vivo. Esa identidad se trasladará ahora a River, un escenario que plantea un nuevo desafío en términos de producción y convocatoria.

La velocidad con la que se agotaron las entradas volvió a poner en evidencia el alcance transversal de su público, que incluye distintas generaciones y se mantiene activo tanto en plataformas digitales como en los recitales. La expectativa por lo que será el show en el Monumental se apoya, además, en la experiencia reciente de sus presentaciones masivas y en una carrera construida con continuidad.

Con estos dos conciertos, Lali se prepara para ofrecer una nueva fiesta musical de gran escala, en uno de los estadios más emblemáticos del país.