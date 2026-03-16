El Club Tilcara recibió a la embajadora argentina en Nueva Zelanda La Embajadora Argentina en Nueva Zelanda, María Belén Bogado, visitó el Club Tilcara, reforzando orgullo local y valores deportivos del club. 16 de marzo 2026 · 13:18hs

El Club Tilcara recibió a la embajadora argentina en Nueva Zelanda.

El Club Tilcara recibió la visita de cortesía de la embajadora argentina en Nueva Zelanda, María Belén Bogado, oriunda de Paraná. El encuentro reunió las raíces locales con la representación internacional y generó un momento de orgullo para la comunidad.

La visita permitió reafirmar la conexión entre la ciudad y quienes llevan la identidad argentina al exterior, en un espacio donde el deporte y la vida institucional ocupan un lugar central.

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria Candela Cerrone ganó el maratón en Malvinas y generó repercusión mundial

LEER MÁS: Capibaras XV logró un triunfazo en Paraguay y venció a Yacaré XV por la mínima Visita de la embajadora María Belén Bogado al Club Tilcara Embed En un club donde el rugby y el hockey forman personas a través del deporte, se compartieron valores como el trabajo en equipo, el compromiso y el sentido de pertenencia con quien hoy representa al país en el ámbito internacional.