El Club Tilcara recibió la visita de cortesía de la embajadora argentina en Nueva Zelanda, María Belén Bogado, oriunda de Paraná. El encuentro reunió las raíces locales con la representación internacional y generó un momento de orgullo para la comunidad.
El Club Tilcara recibió a la embajadora argentina en Nueva Zelanda
La Embajadora Argentina en Nueva Zelanda, María Belén Bogado, visitó el Club Tilcara, reforzando orgullo local y valores deportivos del club.
16 de marzo 2026 · 13:18hs
La visita permitió reafirmar la conexión entre la ciudad y quienes llevan la identidad argentina al exterior, en un espacio donde el deporte y la vida institucional ocupan un lugar central.
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Visita de la embajadora María Belén Bogado al Club Tilcara
En un club donde el rugby y el hockey forman personas a través del deporte, se compartieron valores como el trabajo en equipo, el compromiso y el sentido de pertenencia con quien hoy representa al país en el ámbito internacional.