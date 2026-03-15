Conmoción en Bovril: murió el menor que estaba internado

Ya son cuatro las víctimas del trágico choque en Ruta 127. Durante esta tarde de domingo falleció el menor que se encontraba grave.

La tragedia en cercanías de Bovril sumó una nueva víctima fatal en la tarde de este domingo. El menor que permanecía internado en estado crítico en el Hospital San Roque de Paraná falleció a raíz de las graves lesiones sufridas en el siniestro vial que involucró a un automóvil y un camión sobre la Ruta Nacional 127.

De esta manera, el hecho deja un saldo de cuatro personas fallecidas, todas integrantes de una familia oriunda de la localidad de Bovril, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad.

Bautista era el único sobreviviente del siniestro vial ocurrido la noche del sábado sobre la Ruta Nacional 127. En el mismo hecho habían fallecido su padre, Darío Gustavo Landra, de 57 años; su madre, Analía Cristina Heit, de 43; y su hermana, Agostina Landra Heit, de 15.

La noticia fue confirmada por Jorge Landra, reconocido dirigente del radicalismo entrerriano, quien había informado horas antes sobre la muerte de su hermano y otros integrantes de la familia en el lugar del accidente.

Según relató, en el vehículo de menor porte viajaban el conductor, su esposa y una de sus hijas, quienes fallecieron prácticamente en el acto tras el fuerte impacto frontal con un camión. El menor que sobrevivió inicialmente había sido trasladado de urgencia a la capital entrerriana y permanecía internado en estado delicado en el Hospital San Roque, donde los médicos luchaban por salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, en horas de la tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas en el choque.

Un siniestro que conmociona a la región

El trágico hecho se registró durante la noche del sábado sobre la Ruta Nacional 127, en inmediaciones de la planta de silos ubicada en la zona de Bovril. Por causas que todavía se encuentran bajo investigación, el automóvil en el que se trasladaba la familia colisionó de manera frontal contra un camión.

El impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte inmediata de tres de los ocupantes del vehículo. Personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las primeras pericias.

El menor que había sobrevivido al choque fue trasladado de urgencia primero al hospital local y posteriormente derivado a Paraná, debido a la gravedad de su estado. Lamentablemente, este domingo se confirmó el peor desenlace.

Dolor en Bovril

La noticia del fallecimiento del niño generó un profundo impacto en Bovril, donde la familia era conocida y apreciada. Vecinos, amigos y allegados expresaron su pesar por lo ocurrido, mientras que las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y acompañamiento para los familiares.

Desde distintos sectores políticos y sociales también manifestaron sus condolencias, acompañando en el dolor a la familia Landra y a toda la comunidad que atraviesa horas de enorme tristeza.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para determinar las causas exactas del siniestro que terminó con la vida de cuatro integrantes de una misma familia y que vuelve a poner en agenda la problemática de los accidentes viales en las rutas de la región.