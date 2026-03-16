Los Pumas 7 se quedaron con el tercer puesto en la sexta etapa del Circuito Mundial

Los Pumas 7 derrotaron por 26 a 10 a Australia por la medalla de bronce en el Seven de Estados Unidos.

Los Pumas 7 se ubican en el quinto puesto de la tabla general, con 72 puntos.

La Selección Argentina de rugby de seven derrotó a su par australiano por 26-10, para quedarse con la medalla de bronce en el torneo Seven de Estados Unidos correspondiente al Circuito Mundial, disputado en la ciudad de Nueva York. Antes, Los Pumas 7 disputaron la semifinal del certamen, aunque cayeron por 14-5 con Sudáfrica.

El primer try del partido fue australiano, en el segundo minuto y convertido por el back Wallace Charlie sobre el costado derecho, aunque Argentina igualó dos minutos después, con un gran avance desde la izquierda hacia el medio de Luciano González, que abrió la pelota hacia la derecha para que le llegue a Pedro De Haro, que convirtió cerca de la bandera.

Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial

Los Pumas 7s en las semifinales del Seven de Nueva York

Ya en la segunda parte, apenas medio minuto después del comienzo de la misma, González juntó tres marcas sin perder el dominio de la pelota y jugó hacia la derecha para Marcos Moneta, que quedó libre y pudo correr sin anteposición de ningún rival, para apoyar por el costado derecho.

A los tres minutos, luego de un buen tacle de Santiago Álvarez, Santino Zangara pudo capturar una pelota suelta, pasar entre tres rivales y conseguir el try.

El cuarto y último try argentino llegó en el cuarto minuto, por medio de Sebastián Dubuc, mientras que Jayden Blake pudo descontar a medio minuto del final, para cerrar un triunfo argentino por 26-10 en un certamen en el que su DT, Santiago Gómez Cora, afirmó haber quedado conforme ya que su prioridad era probar nuevos jugadores.

Los Pumas 7 en el Seven de Estados Unidos

El triunfo final deja al combinado nacional en un positivo tercer puesto del certamen que terminó ganando el mencionado elenco sudafricano, que se impuso por 10-7 a las Islas Fiyi.

Terminada la sexta etapa del Circuito Mundial, Argentina se ubica en el quinto puesto de la tabla general, con 72 puntos y a cuatro de alcanzar a Francia.

La séptima etapa del certamen se jugará en Hong Kong, del 17 al 19 de abril de este año.

Luego de caer ante Sudáfrica por la semifinal, los Pumas pudieron quedarse con el partido por el tercer puesto para redondear una buena participación en la sexta instancia del Circuito Mundial de rugby seven.