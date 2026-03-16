Sionista debuta como local en la Liga Federal

Sionista recibirá desde las 21 a Gimnasia de Santa Fe por la Zona A, Conferencia Litoral. Ambos equipos ganaron en el inicio de temporada.

Sionista recibirá este lunes a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en una nueva jornada de la Liga Federal de Básquet 2026. Esta historia, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se disputará a partir de las 21 en el estadio Moisés Flesler.

El cruce entre el Centro Juventud y el elenco santafesino será uno de los cruces más atractivo de la fase regular. Ambos equipos llegan con el impulso de un buen arranque de temporada y la necesidad de consolidarse en la parte alta de la tabla.

En su presentación en la temporada Sionista derrotó como visitante a Urquiza de Santa Elena por 67-58. El equipo dirigido por Santiago Vesco construyó el triunfo gracias a una gran defensa y un segundo cuarto demoledor (parcial de 25-6). Los máximos anotadores fueron Lucas Nieto (16 puntos) y Nicolás Guaita (12 puntos).

Esta noche, el representante de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) buscará hacer valer su localía y la experiencia de nombres como Nicolás Guaita, tras haber demostrado solidez defensiva en sus presentaciones previas.

El Mensana santafesino también comenzó ganando al derrotar como local a La Armonía de Colón por 76-67. Gimnasia mostró solidez en el estadio Húngaro Crespi para cerrar el partido a su favor en el tramo final. Este lunes cruzará el túnel subfluvial con la intención de repetir el buen juego colectivo que mostró en su debut victorioso ante el elenco de la Costa del Uruguay. Con una base joven y dinámica, los dirigidos por Dorfman intentarán imponer condiciones en un reducto históricamente difícil.

Posiciones de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Recreativo 3 (1-1)

La Armonía 3 (1-1)

Sionista 2 (1-0)

Gimnasia 2 (1-0)

Rivadavia 2 (1-0)

Quique 2 (0-2)

Urquiza 1 (0-1)