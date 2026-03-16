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El Club Universitario reinaugura su cancha principal

El lunes 23, a las 18.30, el Club Universitario presentará las importantes mejoras realizadas, como nuevo sistema de riego, iluminación completa y vestuarios.

16 de marzo 2026 · 13:40hs
El Club Universitario continúa su con su crecimiento.

Prensa Club Universitario Paraná

El Club Universitario continúa su con su crecimiento.

El Club Universitario Paraná celebrará la reinauguración de su cancha principal de fútbol, en un evento abierto a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita. Será el lunes 23 de marzo de 2026, desde las 18.30, en la entidad de barrio Corrales.

La jornada marcará la presentación oficial de importantes mejoras realizadas en las instalaciones. Entre las principales novedades se destacan un nuevo sistema de riego con aspersores emergentes, una moderna iluminación completa con tecnología LED y nuevos vestuarios tanto para el equipo local como para los visitantes, obras que buscan mejorar las condiciones del campo de juego y brindar mayor comodidad a los deportistas.

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Una fiesta para toda la familia del Club Universitario

La celebración incluirá una serie de actividades deportivas para disfrutar en familia. El programa contempla un partido de fútbol femenino de la categoría Sub 16, seguido por un encuentro de Primera División, y finalmente un partido especial de exjugadores en categoría Seniors, que reunirá a figuras históricas del club.

Además, durante toda la jornada funcionará la Esmerada cantina, donde el público podrá encontrar bebidas y comidas variadas.

Desde la institución invitan a socios, hinchas y vecinos a participar de este evento que celebra no solo la renovación de la cancha, sino también el crecimiento y el compromiso del club con el deporte y la comunidad.

Club Universitario cancha reinauguración barrio corrales
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