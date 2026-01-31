El Cuarto Soda presenta en Paraná un homenaje a la gira Me Verás Volver

El Cuarto Soda llegará a Paraná con un show homenaje inspirado en Me Verás Volver, la histórica gira que marcó el regreso de Soda Stereo en 2007

El Cuarto Soda llegará a Paraná con un show homenaje inspirado en Me Verás Volver, la histórica gira que marcó el regreso de Soda Stereo en 2007. El espectáculo se presentará el sábado 14 de marzo, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

La propuesta busca recrear el espíritu de aquel tour que quedó registrado en discos y presentaciones en vivo, y que ocupa un lugar central en la historia del rock en español. El show apuesta a una interpretación fiel del repertorio, con cuidado en el sonido, los arreglos y la puesta escénica.

El homenaje está encabezado por Brian Tolenti en voz y guitarra, acompañado por Diego Sánchez en bajo y coros, Gabriel Muscio en batería y percusión, y Gonzalo Lorenzo en teclados y coros. El grupo recorre escenarios de todo el país con un espectáculo que convoca a distintas generaciones de seguidores de Soda Stereo.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero y a través de la plataforma gradatickets.com. Se puede abonar en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de los bancos Entre Ríos y Santa Fe.