Franco Mastantuono fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Cuando fue sustituido Franco Mastantuono recibió la reprobación del público del conjunto Merengue, que venció agónicamente 2 a 1 al Rayo Vallecano.

1 de febrero 2026 · 18:29hs
Franco Mastantuono fue titular pero no tuvo un buen partido.

Franco Mastantuono fue titular pero no tuvo un buen partido.

El mediocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo de la victoria ante el Rayo Vallecano y fue abucheado por los hinchas en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Merengue venció agónicamente en la fecha 21 de la Liga Española.

Kylian Mbappé marcó de penal en el último minuto y trajo una leve bocanada de aire al equipo en medio de la crisis que vive por la falta de resultados entre el fin de ciclo de Xabi Alonso y el incipiente inicio de Álvaro Arbeloa.

La reprobación a Franco Mastantuono

Los hinchas presentes en el estadio Santiago Bernabéu expresaron su disgusto con el equipo y, en este ambiente sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, Mastantuono volvió a ser titular y fue uno de los apuntados por los fanáticos.

Al ser sustituido por Gonzalo García a los 15 minutos del partido ante el Rayo Vallecano con empate 1 a 1 en el marcador, el oriundo de Azul se fue silbado y abucheado por los hinchas del Real Madrid. Desde su llegada al equipo, el argentino acumula 22 partidos disputados y tres goles ante Levante, Albacete y Mónaco de Francia.

