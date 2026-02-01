Uno Entre Rios | Ovación | Santa Fe- Coronda

Alessio Occhipinti conquistó la Santa Fe- Coronda por segundo año consecutivo

El italiano se impuso con autoridad en una nueva edición de la Santa Fe- Coronda. La maratón acuática conservó su mística.

1 de febrero 2026 · 20:38hs
Alessio Occhipinti dominó la maratón acuático con autoridad

Alessio Occhipinti dominó la maratón acuático con autoridad

La historia volvió a escribirse en italiano. Alessio Occhipinti confirmó que la Maratón Santa Fe–Coronda tiene dueño y que su nombre ya quedó grabado entre los grandes. El romano se impuso por segunda vez consecutiva, repitiendo la proeza lograda en 2025 y firmando una actuación que rozó la perfección.

Desde temprano, el equipo italiano mostró credenciales y empezó a marcar diferencias. El quiebre se dio a la altura de Sauce Viejo, cuando el pelotón se fragmentó y Occhipinti decidió acelerar. A partir de allí, la carrera tuvo un solo protagonista: el romano se escapó con autoridad, administró la ventaja y se volvió inalcanzable para el resto.

La Maratón más Linda del Mundo

El andar del campeón fue arrollador, pero el domingo ofreció mucho más que una definición deportiva. A lo largo del recorrido, el río y la costa se poblaron de banderas, aplausos, bocinas y emoción. La Santa Fe–Coronda volvió a ser una fiesta popular, de esas que atraviesan generaciones y explican por qué esta prueba mantiene intacta su mística.

nota relacionada: Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Un dato que realza aún más la jornada: no hubo abandonos, un hecho poco habitual en una competencia tan exigente y que habla tanto del nivel de los nadadores como de las condiciones en las que se desarrolló la prueba.

Alessio Occhipinti, corazón romano

Con temple de titán y corazón romano, Alessio Occhipinti gritó fuerte y se quedó, otra vez, con La Más Linda del Mundo. La Santa Fe–Coronda pasó, dejó postales imborrables y confirmó que su leyenda sigue viva, celebrada por miles y escrita por campeones.

