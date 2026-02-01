Insólito blooper en una pelea de boxeo en el Madison Square Garden Al peso pesado Jarrell Miller se le voló la peluca en pleno combate de boxeo y la tiró al público. Tras recibir un golpe que dejó su calvicie al descubierto. 1 de febrero 2026 · 18:07hs

El insólito momento se llevó todas las risas en el festival de boxeo.

Una escena surrealista e hilarante se robó el protagonismo en la mítica arena del Madison Square Garden. Durante una pelea de boxeo de pesos pesados, al pugilista estadounidense Jarrell Miller se le desplazó la peluca tras recibir un golpe de su rival, Kingsley Ibeh, dejando al descubierto una amplia zona calva ante la incredulidad de los miles de espectadores presentes.

El incidente ocurrió en el segundo asalto. Una ráfaga de Ibeh impactó en la cabeza de Miller, levantando el postizo desde la frente. Lejos de amedrentarse, el púgil de Brooklyn completó el round con el cabello fuera de lugar y, al llegar a su esquina, tomó una decisión drástica: se arrancó la peluca y la arrojó a las tribunas, desatando las risas y la ovación del público en Nueva York.

Tras el combate, que terminó ganando por decisión dividida, Miller explicó el insólito motivo de su look. Aseguró que había perdido el cabello días antes de la pelea por utilizar un shampoo que encontró en la casa de su madre, lo que lo obligó a improvisar con el postizo. Fiel a su estilo, celebró el triunfo bailando y frotándose la calva. El blooper en el Madison Square Garden video peluca El momento que le desprenden la peluca.