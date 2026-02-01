Uno Entre Rios | Ovación | boxeo

Insólito blooper en una pelea de boxeo en el Madison Square Garden

Al peso pesado Jarrell Miller se le voló la peluca en pleno combate de boxeo y la tiró al público. Tras recibir un golpe que dejó su calvicie al descubierto.

1 de febrero 2026 · 18:07hs
El insólito momento se llevó todas las risas en el festival de boxeo.

El insólito momento se llevó todas las risas en el festival de boxeo.

Una escena surrealista e hilarante se robó el protagonismo en la mítica arena del Madison Square Garden. Durante una pelea de boxeo de pesos pesados, al pugilista estadounidense Jarrell Miller se le desplazó la peluca tras recibir un golpe de su rival, Kingsley Ibeh, dejando al descubierto una amplia zona calva ante la incredulidad de los miles de espectadores presentes.

El incidente ocurrió en el segundo asalto. Una ráfaga de Ibeh impactó en la cabeza de Miller, levantando el postizo desde la frente. Lejos de amedrentarse, el púgil de Brooklyn completó el round con el cabello fuera de lugar y, al llegar a su esquina, tomó una decisión drástica: se arrancó la peluca y la arrojó a las tribunas, desatando las risas y la ovación del público en Nueva York.

Dirigentes, boxeadores, técnicos y público general en la charla que organizó la Comisión Municipal de Box.

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Rowing cerró el fin de semana con puntaje ideal

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Tras el combate, que terminó ganando por decisión dividida, Miller explicó el insólito motivo de su look. Aseguró que había perdido el cabello días antes de la pelea por utilizar un shampoo que encontró en la casa de su madre, lo que lo obligó a improvisar con el postizo. Fiel a su estilo, celebró el triunfo bailando y frotándose la calva.

El blooper en el Madison Square Garden

video peluca

El momento que le desprenden la peluca.

boxeo Madison Square Garden Nueva York incidente
Noticias relacionadas
Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Peñarol se hizo fuerte como visitante.

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Alessio Occhipinti dominó la maratón acuático con autoridad

Alessio Occhipinti conquistó la Santa Fe- Coronda por segundo año consecutivo

Franco Mastantuono fue titular pero no tuvo un buen partido.

Franco Mastantuono fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Ultimo Momento
Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Alessio Occhipinti conquistó la Santa Fe- Coronda por segundo año consecutivo

Alessio Occhipinti conquistó la Santa Fe- Coronda por segundo año consecutivo

Franco Mastantuono fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Franco Mastantuono fue silbado por los hinchas del Real Madrid

Policiales
Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Parricidio de Diamante: no encuentran el cuerpo de Berón

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Ovación
Boca derrotó a Newells con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Liga Nacional: Rowing se impuso nuevamente en el clásico paranaense

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Se impuso a Djokovic y ganó el Abierto de Australia: Carlos Alcaraz, el más joven en conquistar todos los Grand Slams

Insólito blooper en una pelea de boxeo en el Madison Square Garden

Insólito blooper en una pelea de boxeo en el Madison Square Garden

La provincia
Villa Clara celebró 124° años de historia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Nuez pecán: incorporan derivados al Código Alimentario Argentino

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Leptospirosis: confirmaron un caso mortal en Victoria

Dejanos tu comentario