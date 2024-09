Cuestión de Peso: Camilota confirmó que está de novia

Tras revelar la información, Camila confirmó que estaba de novia con Natee. Sin embargo, advirtió que ella no era de hablar sobre su vida privada.

Camila Deniz Natee Cuestión de Peso 2.jpg

“No hablo de mi vida personal. Comparto lo que a mí me da y, si tengo algo con ella... Yo y ella sabemos. Nadie de este grupo no tiene que opinar nada, y los de afuera menos. Porque yo sé la clase de persona que soy. No voy a hablar de mi vida privada (...) Estoy enamorada y estoy de novia con Natee”, sentenció la participante de Cuestión de Peso 2024.

Camila reveló que si bien a ella no le gustan las mujeres, la bailarina gozaba de características que la enamoraron. “Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Quiero dejar algo en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella. Lo que buscaba de un hombre lo tiene ella, ponele. Estoy contenta, estoy feliz. Yo no sé si la familia de Natee sabe”, expresó la hermana de Thiago Medina.

Camila Deniz Natee Cuestión de Peso 1.jpg

Cómo inició el Romance

El conductor del programa le preguntó a Camila cuando inició el romance. Ahí, dio a entrever que siempre hubo conexión antes del programa. “Perdón, cuando estaban ambas en el programa, ¿nosotros no nos enteramos de nada y ustedes ya estaban ahí en el Tren de la alegría?”, determinó Mario Massaccesi, a lo que la joven asintió con la cabeza.

Finalmente, durante su participación en República Z, la participante de Cuestión de Peso 2024 contó cómo su hermano se enteró de su nuevo romance. De acuerdo con la influencer, sintió tanto temor por su reacción previo a su conversación, por lo que fue el último en enterarse.

“Fue el último (que supo). Ese día, cuando fui a la casa que nos invitó a comer, le dije ‘Thiago, quiero contarte algo’. Se me trababa toda la lengua”, recordó la hermana del exhermanito.

Sin embargo, al conversar con su hermano, se dio cuenta de que él la apoyaba y sabía sobre su nueva orientación sexual. “Me gusta una mujer’, dije. ‘¡Ay! Te felicito, bueno, igual, yo me di cuenta’, me dijo él”, confesó Deniz.