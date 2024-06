Córdoba: La Mona Jiménez, internado de urgencia

mona gimenez.jpg

Sin dar mayores precisiones sobre el estado de salud del cantante de 73 años, en el comunicado se aclaró que el concierto que tenía previsto para el próximo sábado en el estadio Aconcagua de Mendoza fue reprogramado para el 13 de julio y que todos las entradas serán válidas para la nueva fecha.

Por otro lado, en agosto del año pasado, La Mona causó preocupación a sus fanáticos y al mundo del cuarteto al ser intervenido quirúrgicamente con el fin de poner un stent a raíz de una obstrucción del 80 por ciento en la arteria carótida. La operación se realizó para "mejorar el flujo sanguíneo" del paciente, indicaron desde el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba.

Tras obtener el alta médica, Jiménez reveló los síntomas que atravesó antes de la operación: "Me fui a caminar porque me había operado del bazo, cuando volví Juana me vio la boca algo doblada y me dijo que fuéramos al (Instituto Modelo) Cardiológico a hacernos unos estudios".