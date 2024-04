Felipe Pettinato a juicio por abuso

La víctima, representada por el abogado Andrés Bonicalzi, es familiar de Sofía Colosante, la ex pareja de Pettinato, con quien tiene una hija en común. La causa había sido elevada a juicio en 2022 y el mediático enfrenta una pena de 6 meses a 4 años de prisión, indicó Infobae.

El hecho por el que fue denunciado habría ocurrido el 8 de marzo de 2018 a las 2 de la madrugada, mientras la chica jugaba con su celular en un sillón. Según la presentación judicial, en ese momento, Pettinato la manoseó.

Felipe Pettinatto abuso sexual.jpg

“En aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada”, puntualizó la denuncia de la madre de la adolescente.

“Durante los siguientes días, semanas y meses, mi hija no nos contó nada. Con el tiempo, nos refirió que no lo había hecho antes por vergüenza, miedo y porque quería evitar que se generen problemas en la familia. Pero si bien ella no había verbalizado nada, hubo diversos cambios de conducta que sufrió a partir de ese momento”, agregó.

Luego, reveló que la menor “nos relata entre llantos, con absoluto detalle, todo lo que le había sucedido. La angustia asociada a ese relato de abuso derivó en la inmediata contención”. De acuerdo a la presentación judicial, la familia confrontó a Pettinato, quien aseguró no recordar lo que había sucedido.

De acuerdo a las fuentes, Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió el 16 de mayo de 2022 en un incendio que se desató en el departamento del hijo de Roberto Pettinato, declaró como testigo de la defensa en la instrucción. Ahora, esa declaración será incluida por lectura durante el debate.

Pettinato, que también fue procesado por ese hecho, permanece internado en una clínica en la que trata su problema de adicciones.

Felipe Pettinatto.jpg

La causa por el incendio en el que murió su neurólogo

En diciembre de 2023, Felipe Pettinato fue procesado, sin prisión preventiva, por el delito de incendio seguido de muerte.

El hecho sucedió el 16 de mayo del 2022. Aquella noche, el prestigiosa neurólogo llegó al piso 22 del edificio ubicado en la calle Aguilar al 2300, en Belgrano. Allí vivía su paciente. La relación entre ambos había comenzado algunos años antes y siempre se enmarcó en los límites profesionales. Felipe y Melchor cenaron juntos, hasta que, en poco tiempo, un incendio destruyó el lugar por completo.

Las consecuencias del incendio para médico y paciente fueron llamativamente dispares. El cuerpo de Melchor fue encontrado en el lugar por los bomberos totalmente calcinado. Las llamas lo alcanzaron y lo consumieron. Sin embargo, Pettinato salió de la escena sin un rasguño.

Para los investigadores, Felipe tuvo la intención de prender fuego el departamento.

Para ello, habría utilizado un encendedor y un aerosol, como liquido acelerador. La consecuencia de ese acto, fue la muerte de Melchor Rodrigo que murió sentado en un sillón, sin moverse. Se cree que no tuvo reacción alguna por medicamentos que habría ingerido con anterioridad y que, mezclados con el humo, le habría provocado una depresión en el sistema nervioso. Ese sería el motivo por el cual, literalmente, lo consumieron las llamas.