Con The Cure y Blur cerró la grilla del Primavera Sound

Las inglesas The Cure y Blur vuelven al país después de 10 y ocho años, respectivamente. El Festival publicó su grilla definitiva. Cuándo es y los precios.

La inglesa The Cure vuelve al país después de 10 años

La productora a cargo del Primavera Sound Argentina 2023 confirmó la grilla completa para las dos fechas del festival en Buenos Aires. The Cure y Blur fueron confirmadas como las bandas principales del festival programado para el sábado 25 y domingo 26 de noviembre en el Parque Sarmiento.

Cuánto cuesta la entrada

Las entradas están a la venta en la web Enigma Tickets. Clientes del banco BBVA pueden pagar sus pases en 3 cuotas sin interés. Quedan disponibles los últimos abonos Early Bird Etapa 2 a $60.000 + el costo de servicio. La próxima etapa que va a estar disponible para la venta es el abono general, que va a tener un valor de $70.000 + el costo de servicio.

La última vez que The Cure se presentó en nuestro país, fue en el año 2013. El recital tuvo lugar en el estadio Monumental de River Plate y marcó la segunda visita de Smith y compañía. La primera, data del año 1987, cuando The Cure tocó dos noches en el estadio de Ferro.

Formada en 1976, la banda de rock alternativo supo instalar clásicos como “Friday I’m in Love” y “Boys Don’t Cry” dentro del mundo de la música. En 2019, The Cure tuvo su ingreso como miembro al Rock & Roll Hall of Fame, sumándose a una larga lista de artistas dentro del reconocido salón.

En tanto, la última vez que Blur vino a Argentina fue en octubre del 2015, cuando se presentaron en Tecnópolis. Desde entonces, la banda había estado inactiva y lejos de los escenarios. Sin embargo, Damon Albarn sí estuvo en el país recientemente, en el marco de un show con su otro grupo, Gorillaz, en el 202

Primavera Sound

La primera edición del Primavera Sound en la Argentina se desarrolló entre octubre y noviembre de 2022, con artistas como Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde, Jack White, Pixies, Interpol, Phoebe Bridgers, Bjork, Charli XCX, Mitski, Julieta Venegas y Santiago Motorizado, entre otros.

La primera vez del festival Primavera Sound fue en 2001 en Barcelona, pero con el correr de los años se convirtió en un evento internacional y en uno de los más importantes del mundo en su categoría.

En España se celebra entre finales de mayo y principios de junio donde se encuentran las últimas propuestas musicales del ámbito independiente junto a artistas de amplia trayectoria, abarcando todos los estilos y géneros, buscando la calidad y apostando esencialmente por el pop, el rock y las tendencias más underground de la música electrónica y de baile.