Uno Entre Rios | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia venció a Huracán y selló su primera victoria en el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia aprovechó la ventaja que sacó durante el primer tiempo, derrotó 2-1 al Globo y consiguió su primer triunfo en el certamen argentino.

30 de julio 2026 · 21:15hs
Independiente Rivadavia festejó de local.

Independiente Rivadavia festejó de local.

Independiente Rivadavia de Mendoza venció este jueves 2-1 a Huracán y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, en el marco de la segunda jornada. En una noche repleta de golazos, Alex Arce abrió el marcador para el dueño de casa y José Florentín -con una gran definición en la puerta del área- marcó el 2-0 parcial en el final del primer tiempo. Sin embargo, el Globo reaccionó en el amanecer del complemento y descontó gracias a la conquista del colombiano Óscar Cortés, quien ensayó un excelso remate desde larga distancia. Sobre el final Jordy Caicedo conseguía un agónico empate para el elenco visitante, pero el árbitro marcó la posición adelantada y le ahogó el grito al ecuatoriano.

Estudiantes quiere volver a ser protagonista en otro campeonato.

Estudiantes e Independiente protagonizarán un atractivo duelo en La Plata

El tanto del Loco Díaz para Atlético Tucumán.

Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

Independiente Rivadavia Huracán Torneo Clausura Mendoza
Noticias relacionadas
 Independiente se impuso ante Newells.

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Boca pasó en Chile tras los penales.

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli.

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli

La categoría correrá la quinta fecha de la temporada en el trazado uruguayense.

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Ultimo Momento
Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Independiente Rivadavia venció a Huracán y selló su primera victoria en el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia venció a Huracán y selló su primera victoria en el Torneo Clausura

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli

Policiales
Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Ovación
Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli

Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

La provincia
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Dejanos tu comentario