Independiente Rivadavia venció a Huracán y selló su primera victoria en el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia de Mendoza venció este jueves 2-1 a Huracán y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, en el marco de la segunda jornada. En una noche repleta de golazos, Alex Arce abrió el marcador para el dueño de casa y José Florentín -con una gran definición en la puerta del área- marcó el 2-0 parcial en el final del primer tiempo. Sin embargo, el Globo reaccionó en el amanecer del complemento y descontó gracias a la conquista del colombiano Óscar Cortés, quien ensayó un excelso remate desde larga distancia. Sobre el final Jordy Caicedo conseguía un agónico empate para el elenco visitante, pero el árbitro marcó la posición adelantada y le ahogó el grito al ecuatoriano.