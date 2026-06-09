Ceremonia inaugural del Mundial 2026: qué artistas actuarán en cada sede

La primera ceremonia de apertura del Mundial 2026 tendrá lugar el jueves 11 en el estadio Azteca de Ciudad de México.

El Mundial 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá tendrá una apertura sin precedentes. Por primera vez habrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión, con shows musicales de figuras internacionales como Shakira, Katy Perry, J Balvin y Michael Bublé.

El Mundial 2026 está a punto de comenzar y una de las grandes novedades de esta edición será su innovadora ceremonia inaugural. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA organizó tres eventos de apertura en distintas ciudades anfitrionas, con el objetivo de reflejar la identidad cultural de México, Canadá y Estados Unidos.

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La primera ceremonia tendrá lugar el jueves 11 en el estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que también albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El espectáculo comenzará a las 14.30 (hora de Argentina), una hora y media antes del encuentro.

La FIFA informó que la ceremonia en territorio mexicano estará inspirada en el papel picado, una de las expresiones artísticas más representativas de la cultura popular del país.

Artistas

El show contará con la participación de reconocidos artistas internacionales y regionales como: Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules. Además, Shakira y Burna Boy interpretarán en vivo "DaiDai", una de las canciones incluidas en el álbum oficial del Mundial 2026.

La segunda ceremonia se realizará el viernes 16 en el BMO Field de Toronto, antes del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina. El espectáculo buscará representar la diversidad cultural canadiense y recorrer simbólicamente el país de costa a costa.

Entre los artistas confirmados aparecen: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Horas más tarde, el mismo 16 de junio, la tercera y última ceremonia se desarrollará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay.

El cartel musical estará integrado por: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.