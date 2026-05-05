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Convocatoria del Registro de Adoptantes: 113 niños y adolescentes esperan una familia

El Registro de Adoptantes abre en mayo e incluye instancia obligatoria. Buscan familias para 113 chicos, muchos mayores de 8 años o en grupos de hermanos.

5 de mayo 2026 · 16:52hs
Convocatoria del Registro de Adoptantes: 113 niños y adolescentes esperan una familia.

Foto: Internet

Convocatoria del Registro de Adoptantes: 113 niños y adolescentes esperan una familia.

La provincia de Entre Ríos abrirá una nueva instancia de inscripción para el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaer). La convocatoria estará vigente del lunes 18 de mayo al 2 de junio, con el objetivo de ampliar el padrón de postulantes y garantizar el derecho a vivir en familia de 113 niños, niñas y adolescentes.

Como paso previo obligatorio, el viernes 15 de mayo a las 14 se realizará un encuentro informativo presencial en Villaguay. En esa instancia se brindarán detalles sobre el proceso de inscripción, los requisitos legales y las implicancias del sistema de adopción, con foco en la realidad actual de los chicos que esperan una familia.

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Quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de preinscripción disponible en el sitio oficial del organismo. Solo quienes asistan a la reunión estarán habilitados para avanzar con la presentación del formulario definitivo y la documentación exigida por ley, trámite que deberá concretarse dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en la convocatoria.

Desde el Ruaer recordaron que la inscripción está destinada exclusivamente a personas con residencia en la provincia de Entre Ríos. Además, toda la información sobre el procedimiento y los requisitos puede consultarse en la página web oficial del organismo.

Registro de Adoptantes

En la actualidad, el Registro se encuentra en la búsqueda activa de familias para 72 niños y niñas de entre 0 y 12 años y 41 adolescentes de entre 13 y 17, lo que totaliza 113 casos. La mayoría supera los 8 años, integra grupos de hermanos y cerca del 25% cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos (0343) 4209575/76, por correo electrónico a [email protected] o mediante WhatsApp al 343 5329475. También se encuentran habilitados los canales oficiales en redes sociales del Registro de Adoptantes de Entre Ríos.

Registro de Adoptantes Niños Familia
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