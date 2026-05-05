Convocatoria del Registro de Adoptantes: 113 niños y adolescentes esperan una familia.

El Registro de Adoptantes abre en mayo e incluye instancia obligatoria. Buscan familias para 113 chicos, muchos mayores de 8 años o en grupos de hermanos.

La provincia de Entre Ríos abrirá una nueva instancia de inscripción para el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaer). La convocatoria estará vigente del lunes 18 de mayo al 2 de junio, con el objetivo de ampliar el padrón de postulantes y garantizar el derecho a vivir en familia de 113 niños, niñas y adolescentes.

Como paso previo obligatorio, el viernes 15 de mayo a las 14 se realizará un encuentro informativo presencial en Villaguay. En esa instancia se brindarán detalles sobre el proceso de inscripción, los requisitos legales y las implicancias del sistema de adopción, con foco en la realidad actual de los chicos que esperan una familia.

Quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de preinscripción disponible en el sitio oficial del organismo. Solo quienes asistan a la reunión estarán habilitados para avanzar con la presentación del formulario definitivo y la documentación exigida por ley, trámite que deberá concretarse dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en la convocatoria.

Desde el Ruaer recordaron que la inscripción está destinada exclusivamente a personas con residencia en la provincia de Entre Ríos. Además, toda la información sobre el procedimiento y los requisitos puede consultarse en la página web oficial del organismo.

Registro de Adoptantes

En la actualidad, el Registro se encuentra en la búsqueda activa de familias para 72 niños y niñas de entre 0 y 12 años y 41 adolescentes de entre 13 y 17, lo que totaliza 113 casos. La mayoría supera los 8 años, integra grupos de hermanos y cerca del 25% cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos (0343) 4209575/76, por correo electrónico a [email protected] o mediante WhatsApp al 343 5329475. También se encuentran habilitados los canales oficiales en redes sociales del Registro de Adoptantes de Entre Ríos.