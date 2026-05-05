Uno Entre Rios | Ovación | Crespo

Román Marinelli se llevó la victoria en Crespo

El santafesino Román Marinelli ganó la clasificación general con un Toyota Etios de la A6 sobre los caminos aledaños a Crespo.

5 de mayo 2026 · 18:28hs
El de Casilda

El de Casilda, Román Marinelli se quedó con la posición de privilegio en la edición 2026.

El Rally Entrerriano tuvo su paso por Crespo, donde la victoria en la clasificación general fue para el binomio santafesino integrado por Román Marinelli y Javier Taboada con un Toyota Etios de la clase A6. Para destacar fue la organización y teniendo como protagonista excluyente al público, que se volcó durante todo el fin de semana al borde del camino.

Rally Entrerriano
Rally Entrerriano en Crespo.

Rally Entrerriano en Crespo.

Justamente, en la A6 Marinelli-Taboada lograron arrebatarle la punta a Daniel Bonnin y Walter Traverso en el primer tramo del día y no la perdieron más. Segundos fueron Bonnin-Traverso y terceros Néstor Ramírez y Juan Gianello. Tanto la segunda etapa como la Power Stage quedaron para Nelson Bonnin y Javier Benítez.

El certamen provincial va por la segunda fecha de su campeonato a Crespo.

El Rally Entrerriano llega a Crespo

Los ganadores que entregó la fecha disputada en el norte entrerriano.

El Karting Entrerriano puso tercera en La Paz

En la clase N7, Santiago Lambert y Emmanuel Fernández ganaron la carrera, la Power Stage y los puntos de la etapa del domingo, dejando como escoltas Julio Erpen y Pablo Saldivia y terceros a Daniel Bertet y Milton Liand.

Lo que dejó la N7 Light en Crespo

En la N7 Light la carrera fue ganada por Lucio Morerira y Leonardo Cena, segundos culminaron Cesar Martínez y Eduardo Narvay y terceros Federico García y Javier Travichet. Tanto la segunda etapa como la Power Stage quedaron para Moreira-Cena.

En la N9 16 válvulas Manuel Cergneux y Diego Saipert ganaron todo el domingo, segundos fueron Ignacio y Thomas Anselmi, mientras que terceros quedaron Juan Martínez y Federico Castaño. La N9 8 válvulas fue triunfo para Alberto Ieno y Fabián Sanabria, escoltados por Nicolas Borgogno y Nicolas Ricca que ganaron la etapa del domingo y la Power Stage.

La próxima del Rally Entrerriano serán los días 5, 6 y 7 de junio y en el transcurso de la semana se informará qué ciudad será la sede designada.

Crespo Rally Toyota
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