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Campaña nacional busca detectar casos de asma no diagnosticados en todo el país

La iniciativa gratuita sobre casos de asma se realiza con turnos online. Apunta a personas con síntomas y sin diagnóstico, ante un alto nivel en el país.

5 de mayo 2026 · 18:20hs
Campaña nacional busca detectar casos de asma no diagnosticados en todo el país.

Campaña nacional busca detectar casos de asma no diagnosticados en todo el país.

En el marco del Día Mundial del Asma, que se conmemora cada 5 de mayo, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma puso en marcha una campaña nacional gratuita de detección destinada a personas con síntomas respiratorios compatibles con la enfermedad. La iniciativa busca reducir el subdiagnóstico en el país, donde se estima que hasta 2 millones de personas podrían padecer asma sin saberlo.

LEER MÁS: Semana del Asma: la mitad de los pacientes aún no logra controlar la enfermedad

La propuesta contempla la asignación de turnos entre el 4 y el 10 de mayo a través de la web oficial, mientras que las consultas médicas se concretarán del 11 al 15 de mayo. El acceso está dirigido a quienes presenten signos compatibles con la patología y no cuenten con diagnóstico previo.

El asma es una enfermedad crónica no transmisible que afecta las vías respiratorias y genera inflamación en los bronquios, lo que dificulta la salida del aire. Puede presentarse tanto en niños como en adultos y es una de las patologías crónicas más frecuentes en la infancia. En Argentina, se calcula que alrededor de 4 millones de personas tienen diagnóstico, aunque un número significativo de casos permanece sin detectar.

Especialistas advierten que entre el 30% y el 50% de los cuadros no están identificados. Esto se debe, en parte, a que los síntomas suelen naturalizarse o confundirse con otras afecciones, como la tos persistente, la sensación de falta de aire o molestias asociadas al estrés. El subdiagnóstico es más frecuente en adultos, en pacientes con formas leves o intermitentes y en contextos con dificultades de acceso al sistema de salud.

Síntomas del asma

Entre los síntomas más habituales se encuentran los silbidos en el pecho, la disnea, la tos persistente, la opresión torácica y el empeoramiento nocturno. A su vez, existen factores de riesgo como antecedentes familiares, enfermedades alérgicas, exposición a contaminantes, infecciones respiratorias tempranas, prematuridad y obesidad.

El diagnóstico se basa en la evaluación clínica y en estudios de función pulmonar como la espirometría, una prueba no invasiva que permite medir la capacidad respiratoria. Un abordaje temprano resulta clave para evitar complicaciones, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de crisis e internaciones.

La campaña cuenta con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas. Desde las entidades remarcaron que facilitar el acceso a consultas especializadas permite avanzar en la detección temprana y en tratamientos adecuados para controlar la enfermedad.

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