Tránsito alternado en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis por tareas de limpieza entre la noche y la madrugada.

Tránsito alternado en el Túnel Subfluvial durante la madrugada por tareas de limpieza.

El tránsito en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis se verá afectado entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles debido a un operativo de limpieza y mantenimiento programado.

Según informaron desde el Ente Interprovincial, los trabajos comenzarán a las 22.30 y se extenderán hasta aproximadamente las 04.30. Durante ese período, se realizarán tareas de barrido en el interior del viaducto, limpieza de las estaciones de peaje, calles internas y distintos sectores del Complejo Social.

Paraná: comenzó la reubicación de la ciclovía en la costanera

Cortes parciales en el Túnel Subfluvial durante la madrugada

Embed #Martes Barrido interior del Túnel, peajes, calles interiores y zonas del Complejo Social. El trabajo se realizará entre las 22:30 y las 04.30 horas, previendo tránsito alternado desde las 00 hasta las 04 de la mañana.

Circular con precaución. pic.twitter.com/7fc47kqwXZ — Túnel Subfluvial (@tunelsubfluvial) May 5, 2026

Para facilitar el despliegue del personal y la maquinaria, se implementarán cortes parciales y un sistema de tránsito alternado, que regirá especialmente entre las 00.00 y las 04.00.

Desde el organismo recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y seguir las indicaciones de los banderilleros.

Estas tareas forman parte del mantenimiento habitual del enlace vial que conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación para los usuarios.