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Champions League: Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y se convirtió en el primer finalista

El Colchonero nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 1-0 en Londres por el gol de Bukayo Saka. Luego del 1-1 de la ida, los Gunners avanzaron al último partido.

5 de mayo 2026 · 18:29hs
Champions League: Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y se convirtió en el primer finalista

Champions League: Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y se convirtió en el primer finalista

Arsenal es el primer finalista de la UEFA Champions League 2025/26 tras vencer 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres e imponerse 2-1 en los 180 minutos de la serie de semifinales. Bukayo Saka fue el autor del gol en Inglaterra a los 44 minutos del primer tiempo y los Gunners sacaron el boleto a su segunda final de la Liga de Campeones en toda su historia.

Luego del 1-1 en España, los dirigidos por Diego Simeone tenían la obligación de ganar para avanzar al último partido, pero mostraron una desmejorada imagen con un Julián Álvarez marginado por los centrales locales hasta su salida en el complemento. Los cambios del Cholo tampoco alteraron la ecuación y el Colchonero quedó a las puertas de lo que hubiera sido su cuarta final por la Orejona.

Los goles de Jeremy Doku no le alcanzaron a los Ciudadanos, que corren de atrás en la lucha por la Premier League.

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Julián Álvarez se retiró con una molestia. 

Con un gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid empató ante Arsenal por la ida de las semis

Arsenal se convirtió en el primer finalista de la Champions League

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Champions League: Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y se convirtió en el primer finalista

Champions League: Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y se convirtió en el primer finalista

En contraposición, los líderes de la Premier League dejaron atrás las frustraciones en la Copa de la Liga de Inglaterra y la FA Cup para dar un golpe sobre la mesa y encarar con otro ánimo las últimas tres fechas del campeonato doméstico. Vuelven a una definición de la Champions League después de 20 años. La última vez fue en 2006, cuando cayeron con Barcelona en Francia.

El 30 de mayo próximo se enfrentará en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, al ganador de la llave entre París Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich. Esa eliminatoria culminará este miércoles desde las 16 (hora argentina) en Alemania y los parisinos poseen la ventaja tras imponerse 5-4 en el primer choque disputado en suelo francés.

Arsenal Atlético de Madrid Champions League historia
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