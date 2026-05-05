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El Karting Entrerriano puso tercera en La Paz

En la localidad de La Paz las categorías brindaron un buen espectáculo en la tercera fecha del año. Fueron poco más de 120 pilotos presentes.

5 de mayo 2026 · 18:38hs
Los ganadores que entregó la fecha disputada en el norte entrerriano.

Los ganadores que entregó la fecha disputada en el norte entrerriano.

El Karting Entrerriano disputó su tercera fecha de la temporada en el kartódromo del Auto Club La Paz, en el trazado con chicana, donde a pura velocidad los mejores pilotos de la provincia buscaron ser protagonistas. Fueron poco más de 120 los pilotos presentes en el norte entrerriano.

karting entrerriano
El karting corrió en La Paz.

El karting corrió en La Paz.

La jornada de domingo dejó como ganadores a Santiago Secchi en 110 Escuela, Emilio López Ferro en 150 Promocional, Joaquín Pagola en 150 Junior A, Juan Angerosa en 150 Mayores B, Pablo Zapata en 150 Mayores C, Santiago Antivero en 150 Master C y Milagros Caino en 150 Sin Banco.

Se espera una gran convocatoria para la continuidad del torneo en Entre Ríos.

El Karting Entrerriano va por la tercera a La Paz

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En la categoría Escuela el ganador fue Santiago Secchi, seguido por Vicente Allodi, Federico Salomón y Valentino Benigni. En Promocional el triunfo fue de Emilio López Ferro y lo escoltaron Luis Barrientos, Gonzalo Callejas, Lorenzo González y Alejandro Pralong Raviol.

Más ganadores en La Paz

En la 150 A la victoria quedó en manos de Joaquín Pagola, por encima de Gerónimo Zilloni, Uriel Rodríguez, Ayrton Bernay y Camilo Lound. En la 150 B ganó Juan Angerosa y detrás arribaron Alejo Weiss, Sofía Percara, Malco Estebenet y Franco Balbuena.

En la 150 C el triunfo fue de Pablo Zapata y luego terminaron Mario Gómez, Sebastián Reynoso, Jorge Trabichet y Cristian Scolamieri. En 150 Master ganó Santiago Antivero, seguido por Gustavo Mizawak, Miguel Altamirano, Omar Martínez y Walter Bianchini.

En 150 Sin Banco la ganadora fue Milagros Caino, escoltada por Francisco Marasco, Franco Balbuena, Ayrton Mogni y Juan Manuel Laplacette.

La continuidad del torneo será el 6 y 7 de junio en Villaguay.

departamento La Paz karting pilotos
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