Bizarrap y un logro histórico para la música argentina

Bizarrap es el crédito argentino que esta semana entró al podio de los más escuchados de Spotify. Mientras que en los primeros puestos se repiten los nombres de quienes estaban la semana pasada, el productor de Ramos Mejía llego al tercer lugar a nivel global, con más de 38 millones de reproducciones (en la última semana). Fue con “BZRP Music Sessions #52″, con el rapero español Quevedo, que se estrenó recientemente. En el primer lugar se mantuvo Kate Bush, por su viejo hit “Running Up That Hill (A Deal With God)”, que recobró su fama gracias a la última temporada de Stranger Things, y en el segundo se mantuvo Harry Styles, con el tema “As It was”.