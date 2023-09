Alejandra Maglietti habló de "la obsesión por la delgadez" 

“Siempre digo que la que nos abrió paso a las más bajitas fue Carolina “Pampita” Ardohain”, confesó Alejandra en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. “A partir de ella, empezaron las oportunidades para las que no cumplíamos con ciertos requisitos”, agregó, destacando el rol de la jurada de Bailando 2023 cuando arrancó su carrera.

“Los castings decían menos de 1,70 abstenerse. No tenía el cuerpo requerido para hacer desfiles. En Buenos Aires hay una obsesión por la extrema delgadez, no lo termino de entender ”, continuó.

Y cerró, sin tapujos: “Siempre fui de tener más piernas, de tener un cuerpo más natural. Me tapaban las piernas porque me decían que las tenía gordas. Una vez, un diseñador me dijo que estaba bien para ser abogada, pero para ser modelo me sobraban siete kilos. Hoy me relajé un poco”.

Hace unos años, la periodista señaló: “A mí me dicen gato, gorda, que hablo mal, que soy gangosa, de todo me dicen”. Entonces, el conductor de Bendita TV reflexionó: “Un psicólogo te diría que los haters y odiadores quisieran estar en el lugar donde está Maglietti, donde está Nazarena Vélez, que alcanzó un lugar de notoriedad. Y van por lo físico, que parece que le jodió". Luego, explayó: “Se está usando mucho Photoshop. Conozco chicas que tienen un cuerpo espectacular y después las veo en las redes sociales lo que se afinan, ¡es tremendo! La dictadura de los cuerpos es tan grande que cuando aparece una persona normal, la tildan de gorda”.