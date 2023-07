Nogoyá: más de 8.000 dosis aplicadas en el hospital

Desde el establecimiento de salud destacaron la importancia de la vacunación, ya que, gracias a ser una política de Estado y contar con una alta cobertura de vacunación, ya no se registran casos autóctonos de sarampión desde el año 2000, de rubéola congénita desde 2009. El último caso de poliomielitis fue en 1984, difteria 2006, tétanos neonatal 2007 y se redujo en más del 96% los casos de trasplante hepático por el virus de la hepatitis A.

La importancia de la vacunación

La vacunación es una herramienta de “prevención primaria”, esto quiere decir que evita que personas sanas enfermen, o si lo hacen, que evolucionen a cuadros graves o mortales.

Si bien la mayoría de las enfermedades prevenibles causan cuadros benignos, un niño sano puede tener complicaciones graves o fallecer por enfermedades que se previenen de forma muy eficaz y segura a través de la vacunación.

Se trata de un acto responsable y solidario. La persona que no se vacuna, puede contraer y contagiar estas enfermedades. Por lo tanto, no solo se pone en riesgo a sí misma, sino también a toda la comunidad, especialmente a aquellas personas que son más vulnerables, como los menores de 1 año que aún no han completado sus esquemas de vacunación, personas gestantes e inmunodeprimidas (aquellas que por distintas enfermedades o tratamientos tienen bajas sus defensas).

En el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación se difundieron los datos de 2022, que marcaron un pico de casos de meningitis respecto a los valores registrados durante la última década. Pero además, la alarma se enciende al considerar que la cantidad de casos creció un 30% respecto al 2019 (pre-pandemia). “Las bajas coberturas de vacunación registradas en los últimos años”, son la raíz del problema, según se informó en el Boletín Epidemiológico Nacional.