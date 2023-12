Paraná: sábado de misión por los barrios San Martín y Humito

La actividad tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (República de Siria 494) y forma parte de la celebración por el 20º aniversario del grupo Apostolado Madre Teresa. Es por eso que en el marco del año misionero se decidió convocar a todas las comunidades parroquiales de Paraná para acompañar al grupo en su misión. Esta invitación no sólo implica una ayuda material, sino también la oportunidad de compartir tiempo, energía talentos con quienes atraviesan situaciones difíciles.

"La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 'discípulos' y 'misioneros', sino que somos siempre 'discípulos misioneros'. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: '¡Hemos encontrado al Mesías!' (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús 'por la palabra de la mujer' (Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, 'enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios' (Hch 9,20). ¿A qué esperamos nosotros?”, indica la Exhortación apostólica Evangelii gaudium del Papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual.

La jornada misionera comenzará a las 13.30 y habrá un espacio para la Adoración Eucarística, luego, a las 14.30, se bajará a los barrios para visitar a los vecinos, se llevarán adelante actividades con los niños junto al Apostolado Madre Teresa y finalmente a las 20, monseñor Juan Alberto Puiggari presidirá la misa y a las 21, aproximadamente, se compartirá una cena a la canasta.

En este sentido, en la última reunión del clero se compartió con todos los sacerdotes esta propuesta y se invitó a replicarla en el interior de la diócesis.

El Apostolado Madre Teresa es un grupo que nació hace 20 años, con el fin de llevar amor y alegría a los barrios San Martín y Humito de la ciudad de Paraná. Allí se comparten diversas actividades lúdicas, educativas y también meriendas. TAmbién son organizadores de eventos especiales como en agosto, Mes del Niño, donde se recepcionan juguetes, golosinas y alimentos para un gran festejo popular en los barrios.