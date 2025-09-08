Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas.

Una mujer de 29 años volcó con su vehículo en la Autovía Artigas. Fue hospitalizada con lesiones leves tras el siniestro vial ocurrido este lunes.

Se registró un siniestro vial en el kilómetro 120 de la Autovía José Gervasio Artigas, fue en la siesta de este lunes, aproximadamente a las 15 y una mujer resultó con lesiones leves.

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo utilitario que circulaba en sentido sur-norte perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, quedando con sus ruedas hacia arriba y obstaculizando parcialmente la arteria.

La conductora, una mujer de 29 años que viajaba sola, fue trasladada al hospital local con un corte en la cabeza. Más tarde, el médico policial confirmó que las lesiones eran de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de Policía Caminera, Criminalística y el médico de turno.