Uno Entre Rios | Policiales | mujer

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer de 29 años volcó con su vehículo en la Autovía Artigas. Fue hospitalizada con lesiones leves tras el siniestro vial ocurrido este lunes.

8 de septiembre 2025 · 18:02hs
Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas.

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas.

Se registró un siniestro vial en el kilómetro 120 de la Autovía José Gervasio Artigas, fue en la siesta de este lunes, aproximadamente a las 15 y una mujer resultó con lesiones leves.

LEER MÁS: Choque entre dos camiones en la Autovía Artigas: uno volcó pero no hubo heridos

El hecho en la Autovía Artigas

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo utilitario que circulaba en sentido sur-norte perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica, quedando con sus ruedas hacia arriba y obstaculizando parcialmente la arteria.

La demanda por mala praxis médica la planteó una mujer contra un médico y la provincia. Su bebé murió y un legrado le ocasionó la pérdida del útero 

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Conmemorarán el Día de la Mujer Indígena

Conmemorarán el Día de la Mujer Indígena en el Museo Antonio Serrano

La conductora, una mujer de 29 años que viajaba sola, fue trasladada al hospital local con un corte en la cabeza. Más tarde, el médico policial confirmó que las lesiones eran de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de Policía Caminera, Criminalística y el médico de turno.

mujer heridas Autovía Artigas Siniestro vial
Noticias relacionadas
Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas.

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

El motociclista estaba internado en la Terapia intensiva del hospital Delicia Masvernat, de Concordia, desde el domingo 30

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera de Gualeguaychú. 

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

En Concordia allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas.

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Ver comentarios

Lo último

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Ultimo Momento
El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Tras conflicto sindical y deudas laborales, SanCor podría ser declarada en quiebra

Tras conflicto sindical y deudas laborales, SanCor podría ser declarada en quiebra

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Policiales
Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Ovación
Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

¿Cuáles son los posibles estadios en los que se jugará la Finalissima?

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

La provincia
Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Dejanos tu comentario