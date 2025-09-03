Científicos del Palo vuelve a Paraná con "Gorilophrenia"

La banda marplatense Científicos del Palo se presentará el viernes 5 de septiembre, a las 22, en Limbo Pub

Después de varios años sin visitar la capital entrerriana, Científicos del Palo regresa a Paraná para un show especial: el viernes 5 de septiembre, desde las 22, en Limbo Pub (Güemes 1361), el trío repasará íntegramente su disco “Gorilophrenia”, a quince años de su edición. Entradas disponibles en Ticketway .

Integrado por Pepo San Martín en guitarra y voz, Carlos “Popete” Andere en bajo y Manu Cena en batería, el grupo marplatense se caracteriza por combinar potencia rockera con letras de fuerte contenido ideológico y social. En esta oportunidad, la banda invitada será Karel Fleites y la Nave del Regreso.

El regreso de Científicos del Palo a Paraná se enmarca en una gira nacional que este año los encuentra reviviendo “Gorilophrenia”, considerado uno de los discos más emblemáticos de su carrera. Editado en 2010, el material consolidó un sonido más crudo y poderoso, con letras críticas hacia el poder económico y los medios de comunicación. Su presentación original agotó entradas en Mar del Plata y Buenos Aires, y marcó un punto de inflexión en la historia del trío.

El año pasado, la agrupación ya había revisitado otra de sus obras conceptuales: “La Histeria Argentina”. Aquellos recitales en la Ciudad de Buenos Aires lograron agotar dos Uniclubs en junio y llenar el Teatro de Flores en noviembre, además de una gira por varias provincias con excelente respuesta del público.

Nacidos a fines de los 90 en Mar del Plata bajo la idea de Pepo San Martín, los Científicos comenzaron a consolidarse en 2004 con su primer disco “Ante todo... Buenas tardes”. A partir de allí fueron editando nuevas producciones, entre ellas “Indigencia y Distancia” (2007), “La Histeria Argentina” (2013) y “El maravilloso mundo animal” (2015), que contaron con invitados de la talla de Ricardo Mollo, Lisandro Aristimuño y Catriel Ciavarella.

Con casi dos décadas de trayectoria y una fuerte impronta conceptual en cada disco, Científicos del Palo se mantiene como una de las bandas más originales de la escena rockera argentina.

