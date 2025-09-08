Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Mauricio Colello

El secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, se expresó a través de X acerca de una posible vuelta del kirchnerismo.

8 de septiembre 2025 · 21:59hs
Mauricio Colello se refirió a una posible vuelta del kirchnerismo al poder. 

Mauricio Colello se refirió a una posible vuelta del kirchnerismo al poder. 

En el marco del creciente debate político de cara a las elecciones de octubre, el secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, expresó a través de su cuenta en la plataforma X su rechazo a un eventual retorno del kirchnerismo al poder, al que consideró una amenaza para el presente y futuro del país.

LEER MÁS: Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Las expresiones de Mauricio Colello

“El kirchnerismo sigue queriendo volver, necesita del Estado para sobrevivir. Por eso en Entre Ríos tomamos una decisión: dejar de lado los personalismos y los egos, porque no vamos a ser funcionales a que vuelva el pasado”, señaló Colello en declaraciones recientes.

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro 3 de Febrero

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos.

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

El funcionario provincial subrayó la importancia de fortalecer una alternativa superadora, con foco en las necesidades reales de la ciudadanía. “Nuestro compromiso es con Entre Ríos y con su gente. Desde aquí vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, consolidando una alternativa que mire hacia adelante y que dé respuestas reales a los problemas de la gente”, afirmó.

Colello también se refirió a la relación con el gobierno nacional: “Tenemos matices entre los que compartimos el norte, claro que sí. Sabemos que hay cosas que deben mejorarse y que es imprescindible escucharnos más. Que se cambie lo que se tenga que cambiar, que se corrija lo que haya que corregir, pero sin volver al populismo que nos llevó a convivir con déficit, inflación y pobreza estructural”.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de no actuar con responsabilidad en el proceso electoral. “La imagen de la expresidente -presa- festejando en su balcón nos muestra con crudeza a dónde podemos terminar si no despertamos en octubre”, concluyó Colello.

Entre Ríos kirchnerismo Mauricio Colello
Noticias relacionadas
Los voluntarios de la competencia que contará desde el martes con la presencia de Entre Ríos.

Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Tres personas murieron este sábado en Ruta 12.

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán.

Entre Ríos lidera la producción y la exportación de nuez pecán

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos respaldó la planificación de feriados.

Turismo: Entre Ríos respaldó la planificación de feriados

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei creó una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

Javier Milei creó una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, dijo Colello

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Ultimo Momento
Javier Milei creó una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

Javier Milei creó una mesa política nacional y convoca a los gobernadores

En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, dijo Colello

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Volkswagen lanzó en Paraná el nuevo SUV Tera

Volkswagen lanzó en Paraná el nuevo SUV Tera

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Policiales
Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Una mujer sufrió heridas tras volcar en la Autovía Artigas

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Ovación
El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

El Torneo Provincial de la UER tuvo acción reducida

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

La provincia
En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, dijo Colello

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

Volkswagen lanzó en Paraná el nuevo SUV Tera

Volkswagen lanzó en Paraná el nuevo SUV Tera

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Marca Paraná: se lanzó la convocatoria al Sello Verde de Distinción

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Gualeguaychú recibe al Gran Premio Argentino Histórico

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Más de 20 mil personas asistieron a la Feria Provincial del Libro

Dejanos tu comentario