"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Mauricio Colello

El secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, se expresó a través de X acerca de una posible vuelta del kirchnerismo.

En el marco del creciente debate político de cara a las elecciones de octubre, el secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello , expresó a través de su cuenta en la plataforma X su rechazo a un eventual retorno del kirchnerismo al poder, al que consideró una amenaza para el presente y futuro del país.

“El kirchnerismo sigue queriendo volver, necesita del Estado para sobrevivir. Por eso en Entre Ríos tomamos una decisión: dejar de lado los personalismos y los egos, porque no vamos a ser funcionales a que vuelva el pasado”, señaló Colello en declaraciones recientes.

El funcionario provincial subrayó la importancia de fortalecer una alternativa superadora, con foco en las necesidades reales de la ciudadanía. “Nuestro compromiso es con Entre Ríos y con su gente. Desde aquí vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, consolidando una alternativa que mire hacia adelante y que dé respuestas reales a los problemas de la gente”, afirmó.

Colello también se refirió a la relación con el gobierno nacional: “Tenemos matices entre los que compartimos el norte, claro que sí. Sabemos que hay cosas que deben mejorarse y que es imprescindible escucharnos más. Que se cambie lo que se tenga que cambiar, que se corrija lo que haya que corregir, pero sin volver al populismo que nos llevó a convivir con déficit, inflación y pobreza estructural”.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de no actuar con responsabilidad en el proceso electoral. “La imagen de la expresidente -presa- festejando en su balcón nos muestra con crudeza a dónde podemos terminar si no despertamos en octubre”, concluyó Colello.