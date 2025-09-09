El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

El Concejo Deliberante tratará dos proyectos que disponen el cambio de destino de terrenos del dominio público municipal al Banco de Tierras.

Este martes, a partir de las 9, se llevará a cabo la 13° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná. Durante la jornada estarán en condición de ser aprobados dos proyectos de ordenanza, con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, remitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Ambas iniciativas autorizan la desafectación de terrenos del dominio público municipal y disponen el cambio de destino de dichas fracciones, con el objetivo de incorporarlas al Banco de Tierras de la Municipalidad de Paraná.

Otros proyectos

En el mismo marco, se tratará un dictamen con modificaciones al proyecto de ordenanza que actualiza la Ordenanza Nº 9929, referida a los "Premios Municipales de Arte", el texto fue impulsado por las y los concejales que integran el bloque "Más para Entre Ríos".

Asimismo, tomará estado parlamentario un proyecto presentado por los concejales Rosana Toso, Silvia Campos, Pablo Donadío, Fabián Carbajal y Maximiliano Rodríguez Paulin (Juntos por Entre Ríos). La iniciativa propone modificar el artículo 6º de la Ordenanza Nº 9389, con el fin de unificar los períodos de ejercicio del Defensor del Pueblo titular, el Defensor Adjunto y el Defensor de los Derechos de las Personas Mayores de la ciudad.