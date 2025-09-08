Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

La banda Los Más Duendes de Gualeguaychú atraviesa un momento crítico luego de que Ale Sergi, líder del grupo Miranda! los denunciara ante YouTube.

La banda Los Más Duendes, originaria de Gualeguaychú, atraviesa un momento crítico luego de que Ale Sergi, líder del grupo Miranda! y jurado de La Voz Argentina, denunciara ante YouTube la versión cuarteto que el grupo realizó del clásico “Tu Misterioso Alguien”.

El video, subido el 14 de agosto, era un homenaje en clave tropical: cuarteto bien al estilo litoral, con la intención de acercar el pop de Miranda! a las pistas de baile. La respuesta inicial fue abrumadora: cientos de reproducciones, comentarios positivos y una comunidad entera compartiendo con orgullo una reinterpretación fresca y respetuosa. Pero lo que parecía un tributo terminó en conflicto.

En la jerga de YouTube, un strike no es solo una advertencia: es una amenaza directa al trabajo de años. De recibir otros dos, el canal puede ser cerrado definitivamente, perdiendo todo el material alojado allí: videos, canciones, registros de shows y más de una década de historia musical. Para artistas independientes, esto representa un golpe devastador.

La denuncia de Miranda!

Desde el entorno de Los Más Duendes apuntan que hay otras versiones similares del tema en la plataforma. Entre ellas, enganchados publicados por Desakta2 con Valentina Márquez, y Q’Locura, ambos en compilados que aún siguen activos.

La situación toma otro giro cuando se confirma que Miranda! está trabajando en su propia versión cuarteto, nada menos que junto a Luck Ra, uno de los máximos referentes actuales del género. El anuncio oficial reavivó la indignación entre los seguidores de Los Más Duendes, que sienten que el proyecto independiente fue silenciado para no “pisar” la versión oficial, indicó.

Del homenaje a la incertidumbre

“Estamos dolidos porque hicimos esto con respeto y amor. Somos artistas independientes que trabajamos mucho para poder vivir de la música. Sentimos que es injusto que se nos quite la posibilidad de mostrar nuestro trabajo mientras otros pueden hacerlo sin problemas”, expresaron desde la banda.

Con una trayectoria sólida en el circuito regional, Los Más Duendes han representado a Gualeguaychú en escenarios de toda la provincia, en televisión nacional y en eventos como el Carnaval del País. Su historia es la de muchos grupos del interior: trabajar a pulmón, grabar en estudios locales, financiar videoclips, construir una comunidad fiel.

¿Derechos o desigualdad?

El caso reabre un debate constante en la industria musical: el uso de canciones protegidas por derechos, la diferencia entre homenaje y plagio, y, sobre todo, la asimetría entre artistas independientes y figuras consagradas. Mientras grandes sellos y artistas tienen los recursos para controlar el contenido en plataformas, muchos grupos locales ven cerradas puertas que, paradójicamente, buscaban abrir con respeto.

En redes, crece el apoyo hacia Los Más Duendes. Fans, colegas y músicos del litoral se solidarizan con la banda, e incluso algunos critican duramente la decisión de Ale Sergi por lo que interpretan como una reacción desmedida ante un gesto de admiración.

Mientras tanto, el video sigue fuera de línea y el canal de Los Más Duendes permanece con un strike, a la espera de que Miranda! recapacite o, al menos, dialogue. Lo que empezó como un simple homenaje hoy se transformó en una batalla simbólica por el derecho a reinterpretar, crear y ser escuchado.