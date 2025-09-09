Presentarán el libro "Camino Animal- El Método", que destaca el valor de la terapia con caballos

Gabriela Rodríguez Allende, psicóloga gestáltica, invitó a conocer de qué se trata la propuesta que detalla el libro. La cita es el 5 de octubre en La Picada

El domingo 5 de octubre se llevará a cabo la presentación del libro “Camino Animal- El Método”. Será a las 16 en la reserva natural Somostierramonte, en La Picada, en un espacio en el que los caballos pueden vivir su esencia en libertad, sin ser montados ni dominados. Una de las impulsoras de esta iniciativa es Gabriela Rodríguez Allende, psicóloga gestáltica y reikista, quien explicó a UNO: “Con Camino Animal tenemos una forma propia, original, de técnicas creativas y creadas por nosotros. No hacemos equinoterapia, los caballos no se montan en ninguna ocasión, ellos viven en libertad, en manada, pastoreando en un monte nativo, que es reserva natural que está en La Picada”. En el lugar trabajan con una propuesta dirigida “a todas las personas interesadas en su autoconocimiento o sanación, como así también para quienes deseen ampliar su visión sobre los diferentes reinos”.

Presentación del libro

Sobre la presentación del libro, Gabriela expresó: “Invitamos a compartir una tarde especial donde el libro Camino Animal-El Método cobra vida en una presentación única. Será un encuentro para acercarnos a la esencia de este camino de sanación y conexión con los caballos, los reinos y la sabiduría de los elementos; una experiencia sensible, que une palabra, cuerpo y espíritu en el monte nativo de Somostierramonte”.

A su vez, precisó: “El libro cuenta toda mi historia y tiene que ver con mostrarle a las personas cuál es la base del método Camino Animal, de dónde viene. Allí cuento que mi vínculo con los caballos es álmico; que mi nombre, Gabriela, está relacionado a un caballo; que empecé a montar a los cinco años. Y menciono detalladamente que cuando estudié psicología y entré en el mundo holístico, de toda esa integración nace el método Camino Animal, que tiene siete pilares que lo sustentan, y hay algunas dinámicas”.

En este marco, subrayó: “Quiero invitar especialmente a toda la gente. Vamos a abrir nuestro espacio Camino Animal y será una oportunidad para que puedan acercarse y conocernos. La entrada es libre y gratuita”.

Para poder confirmar la asistencia, conocer más sobre la presentación del libro o recibir indicaciones para poder llegar el domingo 5 de octubre a Somostierramonte, se puede escribir a Facebook: Camino Animal, o Instagram: @caminoanimal.ok; o contactarse al teléfono 343-475161. También consultar en la página www.caminoanimal.com.ar.

Propuesta innovadora

Sobre el método que desarrollan, en la página www.caminoanimal.com.ar detallan: “Es un método terapéutico co-creado con la manada de Camino Animal, inspirado en la Psicología Gestalt, la espiritualidad y el vínculo álmico con los caballos. Nos sumergimos en el Reino Animal para dar servicio a las personas en alianza con la manada, en plena comunión con el reino vegetal, el reino mineral y los cuatro elementos, sintiéndonos así integrantes de la Madre Tierra y el Padre Cosmos, hecho que activa una profunda sanación”.

Camino Animal Gentileza: Gabriela Rodríguez Allende

Sobre este punto, Gabriela destacó: “Sentimos que hacemos algo muy valioso, que tenemos mucho para aportar a la gente, pero estando en el medio del monte nativo, lo cual es muy bello, y por ahí muchos no se enteran. Por eso mi propósito de vida, además de la sanación a las personas, es trabajar en alianza con los caballos y poder llevar su voz. Porque no es un trabajo que se realiza de cualquier manera, sino que el vínculo con los caballos es desde un lugar de hermanos; no los montamos jamás, no los herramos, y viven en libertad en el monte”.

“Esa es su esencia y para nosotros eso es importantísimo, no nos da lo mismo. Eso ya es en sí mismo sanador: expandir nuestra conciencia viéndolos desde el lugar de pares y no dominando a los caballos para nuestro uso, ya que no hay uso o alianza que justifique, pasar por encima otro servidor, así sea el servicio de sanación”, remarcó.

Formar nuevos terapeutas

En Camino Animal se promueve un proceso basado en la psicología gestáltica, el reiki y un vínculo respetuoso con los animales y la naturaleza, a través de sesiones individuales o grupales, talleres, seminarios, laboratorios y capacitaciones. Y además de estas actividades y la publicación del libro, este año se sumaron otras propuestas. Entre ellas, la Academia Camino Animal: se trata de “una formación transformadora junto a los caballos” para la que no se necesita experiencia previa. “Vas a aprender desde la vivencia, a acompañar a otros en la sanación en conexión con todos los reinos focalizando en los caballos. La Tierra, los demás elementos, todos los reinos y una comunidad consciente te van a acompañar en este camino de expansión”, se explica en las redes sociales, a la vez que se detalla: “Camino Animal es más que un curso: es un método vivo, auténtico, que late con cada corazón que se suma”.

“Para esta formación no se necesita tener experiencia. Dura tres módulos. En esta parte del año ya se concretó la primera formación durante los anteriores meses del año, y el 22 de agosto inició la segunda, que culminará en octubre. Son cuatro horas los viernes y es online. Después de esta etapa, hacemos la iniciación como terapeuta del método Camino Animal, que puede ser también online, o de forma presencial”, aclaró Gabriela.

A su vez, comentó: “Empezamos con la Academia de Camino Animal ante esta necesidad que sentimos de salir un poco más del monte y llegar más lejos para expandirnos; así llegamos a Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, México. Es online para que la distancia no sea un obstáculo y poder llegar con la voz de Camino Animal, que es una filosofía diferente y queremos compartirla, siempre con la misma intención de llegar a más personas con nuestra forma de vincularnos con los cuatro elementos y los tres reinos: mineral, vegetal y animal”.

Camino Animal.jpg En Camino Animal promueven el propio conocimianto y la sanación a través de un vínculo con los caballos Gentileza: Gabriela Rodríguez Allende

“Se trata de una filosofía muy integrativa, en alianza con los caballos. El trabajo es terapia asistida con caballos, pero trabajamos con los seres de todos los reinos: con un árbol, con los pájaros, con los caballos, y esa es por ahí nuestra diferencia”, aseguró.

Asimismo, precisó: “Comenzamos este viaje con un grupo maravilloso, integrado por personas de distintos países, unidas por el mismo deseo: sanar, aprender y expandir la conciencia en compañía de la manada. La energía que se genera en los encuentros es única, es un espacio de conexión, amor y aprendizaje profundo”.

Por último, hizo un balance de las demás actividades que también se están realizando en Camino Animal y resaltó: “La felicidad es absoluta. El domingo estuve dando un taller, y este año estamos recibiendo también mucha gente para hacer terapia individual. Y en esta instancia se han acercado muchos niños con discapacidad. Hemos estado atendiendo personas con autismo, por ejemplo, y seguiremos haciéndolo porque es algo que abre un aporte enorme. Dos veces al mes se habilita la agenda para dar terapia individual todo el día”.