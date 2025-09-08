Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

El motociclista estaba internado en la Terapia intensiva del hospital Delicia Masvernat, de Concordia, desde el domingo 30

El motociclista estaba internado en la Terapia intensiva del hospital Delicia Masvernat, de Concordia, desde el domingo 30

Luego de una semana de permanecer internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Masvernat, falleció el hombre de 46 años que conducía una de las motos que chocaron el pasado 30 de agosto.

Desde la Jefatura Departamental de Policía de Concordia detallaron que este domingo 7 de septiembre a las 13:20 horas, se comunicó desde el servicio de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Delicia Concepción Masvernat el fallecimiento de un hombre de 46 años de edad. El mismo se derivó a la Morgue Judicial para su Autopsia.

Dicho paciente había ingresado al nosocomio, tras haber sufrido un accidente de tránsito el pasado sábado 30 de agosto, con vómitos sanguinolentos, politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano con heridas cortantes y múltiples fracturas de mandíbula.

Debido a la gravedad, fue derivado a sala de terapia intensiva para adultos, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica, hasta este domingo que falleció, publicó Diario Río Uruguay.

El choque y estado de salud del otro conductor

El siniestro vial se produjo en calle Defensa Sur y Tala, cuando se conducía en su moto Zanella 150 cc, y colisiona de frente con otra motocicleta, Zanella 110 cc, conducida por otro hombre de 41 años de edad.

Ambos rodados viajaban sin acompañantes y como consecuencia de la colisión, el conductor de la Zanella 110cc sufrió escoriaciones en el rostro, fractura de fémur, rodilla, tibia y peroné de la pierna derecha, además de politraumatismos varios.