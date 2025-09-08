Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe se coronó campeón del certamen al derrotar en la final a Rowing por 3-0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-5.

Echagüe ganó los cinco partidos de la Copa de Oro sin ceder ni un solo set.

El representativo del Atlético Echagüe Club se consagró campeón de la Copa de Oro de la Liga Provincial Femenina Sub18 de vóley, que se desarrolló en la ciudad de Paraná durante el fin de semana. En la definición brillaron frente al Paraná Rowing Club para quedarse con la victoria 3 sets a 0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-5.

Las chicas dirigidas por Marcos Molinari tuvieron un andar perfecto, con un gran nivel colectivo y ganaron con amplitud sus cinco presentaciones.

La campaña de Echagüe

En la jornada del sábado, el AEC mostró todo su repertorio y ganaron los tres partidos del grupo por marcador de 2 a 0: Paracao de Paraná (25-16, 25-15), Racing de Gualeguaychú (25-19, 25-17) y Larroque (25-18, 25-11).

En domingo en semifinales batieron a la Escuela Municipal de Crespo por 3 a 0 y posteriormente hicieron lo propio ante Rowing para desatar un festejo interminable en el gimnasio del PRC en la Avenida Costanera. Sin dudas, se trata de otra muestra del crecimiento y desarrollo permanente de las categorías formativas del Negro, protagonistas en cada competencia que participan.

Además del AEC, fueron parte de la Copa de Oro Femenina Sub18 los representativos de la Escuela Municipal de Crespo, La Armonía de Colón, Rowing de Paraná, Sportiva de Gualeguay, Racing de Gualeguaychú, Larroque y Paracao de Paraná.

El certamen, fiscalizado por la Federación Entrerriana de Voleibol, concentró las actividades en las instalaciones de Rowing y Quico Básquet.