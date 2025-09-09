Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

En la Justicia se demora la fijación de fecha para el juicio al adolescente acusado por el choque que causó la muerte de una familia completa de Concordia.

A más de un año del trágico siniestro vial que se cobró la vida de una familia entera en la ruta de acceso a Federación, aún no hay fecha definida para el juicio oral contra el adolescente imputado. La fiscal Josefina Penón confirmó que, a pesar de haberse elevado la causa a juicio en diciembre de 2024, el Juzgado de Menores todavía no fijó la audiencia correspondiente para dar inicio al debate.

“Lamentablemente, no tengo novedades para informar, porque la Fiscalía trabaja en la investigación penal preparatoria para finalmente darle una respuesta a las víctimas, ya sea llegando prontamente a juicio o con alguna salida alternativa”, indicó la funcionaria judicial al sitio Diario Río Uruguay. El caso, que conmocionó a la ciudad de Concordia, tiene como único imputado a un joven que tenía 16 años al momento del hecho (por lo que su identidad continúa en reserva), ocurrido el 2 de abril de 2024, cuando el vehículo que conducía chocó de frente contra el auto donde viajaban Octavio Telliz, Daniela Dos Santos y sus dos hijos, Ian y Ariana, quienes fallecieron como consecuencia del siniestro.

“En diciembre del año pasado, la Fiscalía presentó la remisión de la causa a juicio, ofreciendo la prueba que solicitamos sea admitida para llevar a cabo el debate oral", recordó la fiscal. En ese marco, dijo que "el Juez de Garantías ha fijado la audiencia correspondiente en contralor", pero en todo lo que va del 2025, "estamos a la espera de que el Juzgado de Menores fije una fecha para que se celebre el juicio”.

A pesar de no contar todavía con una fecha, la fiscal destacó que esto “es algo normal, porque tanto la Sala Penal como el Juzgado de Familia son únicos y reciben pedidos de juicio de varias jurisdicciones. Eso hace que por ahí se demoren en la fijación de audiencias”.

Siniestro vial choque Concordia.jpg

El trágico choque

El trágico siniestro vial ocurrió el 2 de abril del 2024, sobre la ruta provincial 44 de acceso a Federación y se cobró cuatro vidas. Un siniestro que tiene a un menor de edad como único imputado.

Vale recordar que, en esa fatídica fecha, un Chevrolet Cruze blanco que era conducido por un joven -de 16 años en ese momento- chocó violentamente contra un Volkswagen Fox en el que viajaban todas las personas que, con días de diferencia, terminaron siendo las cuatro víctimas fatales: Octavio Telliz (33 años), su esposa, Daniela Dos Santos (30 años), y los dos pequeños hijos de ambos, Ian (8) y Ariana (5).