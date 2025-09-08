Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional Colón de Santa Fe jugó mal y cayó 1-0 ante Estudiantes por la fecha 30 del Grupo B. El Sabalero sigue sin asegurarse la permanencia. 8 de septiembre 2025 · 21:19hs

UNO Santa Fe | José Busiemi

Estudiantes de Río Cuarto se impuso este lunes 1-0 a Colón, en Santa Fe, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se disputó en el estadio Brigadier General Estanislao López, con el arbitraje de Pablo Giménez. Lucas González, a los 32 del primer tiempo, marcó el gol de la ventaja del León.

Con este resultado, la cuarta victoria al hilo, los dirigidos técnicamente por Iván Delfino llegan a los 53 puntos y están a tres del líder Gimnasia de Mendoza.

Colón fue más de lo mismo, no mejoró nada con Medrán y ahora perdió en casa 1-0 con Estudiantes (RC). Ya son siete sin ganar y no puede segurar la permanencia. Los santafesinos tienen 28 puntos y están antepenúltimos.