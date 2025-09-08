Uno Entre Rios | Ovación | argentinos

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Argentinos venció 1-0 al Granate por los cuartos de final y logró picar su boleto entre los mejores cuatro del certamen más federal del país.

8 de septiembre 2025 · 23:12hs
Argentinos Juniors pasó de fase.

Argentinos Juniors pasó de fase.

Argentinos Juniors venció este lunes por 1-0 a Lanús en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, llevado a cabo en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, lugar donde Racing hace de local. El único gol del encuentro para el Bicho lo convirtió el delantero Tomás Molina, a los 36 minutos del primer tiempo.

Cómo quedó Argentinos de cara a lo que viene

Con este resultado, los comandados por Nicolás Diez se metieron entre los cuatro mejores del certamen y deberán aguardar para medirse frente al ganador del duelo entre Newell's y Belgrano de Córdoba.

Por su parte, el conjunto Granate, que había llegado a esta instancia tras derrotar a Huracán por 2-0, se despidió del campeonato. No obstante, todavía sigue en competencia por la Copa Sudamericana donde enfrentará a Fluminense en los cuartos de final.

La primera mitad tuvo un desarrollo parejo en la que ninguno de los equipos podía romper el cero, hasta que, a los 36 minutos, Tomás Molina conectó de cabeza un centro preciso desde la derecha de Leandro Lozano para abrir el marcador.

A partir de allí, el cuadro de La Paternal creció en el partido y estuvo cerca de convertir el segundo tanto en dos oportunidades, pero sin éxito. Primero, Sebastián Prieto sacó un remate que se fue apenas desviado por el palo izquierdo. Luego, Matías Giménez disparó con potencia y se encontró con la gran respuesta del arquero Nahuel Losada.

En el complemento del cotejo fue Lanús el equipo que dominó la pelota y las oportunidades, pero no pudo batir al guardameta Diego Rodríguez. A los 12 minutos, Eduardo Salvio tuvo una clara oportunidad de igualar el encuentro, mas su remate se fue desviado cerca del poste derecho.

