Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

La Policía de Paraná secuestró dos ametralladoras y una pistola 9 mm en un operativo vinculado a la venta de droga.

4 de septiembre 2025 · 07:03hs
Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

La Policía de Entre Ríos realizó un hallazgo alarmante en el marco de una investigación por hechos violentos relacionados con la venta de drogas en Paraná. En un procedimiento realizado este miércoles por la noche en la zona oeste de la capital provincial, secuestraron dos ametralladoras FMK3 con municiones y una pistola calibre 9 milímetros, un tipo de armamento que no suele encontrarse en las calles y que genera gran preocupación entre las autoridades y la comunidad.

El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación impulsada por la Jefatura Departamental Paraná, a partir del entrecruzamiento de causas y pericias balísticas realizadas por la Policía Científica. Estos trabajos permitieron vincular distintos hechos de violencia armada ocurridos en la ciudad y reunir información clave para avanzar en la causa.

El Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

Paraná: el Club Tech retomó sus actividades, luego del receso, con cientos de participantes

Paraná recibe la cuarta Muestra de la Construcción.

Paraná recibe la cuarta Muestra de la Construcción

LEER MÁS: Detienen a un joven con una ametralladora en Paraná

Con autorización del juez de Garantías Elvio Garzón y la intervención de la fiscal Huerto Felgueres, se concretaron dos allanamientos y una requisa en domicilios ubicados en inmediaciones de calle Burmeister, entre República del Líbano y Reseros.

auto ametralladoras

Un sospechoso fue identificado

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un sospechoso que intentó escapar en un automóvil, pero al verse cercado, abandonó el vehículo y logró huir corriendo. Pese a su fuga, la Policía logró identificar a otra persona involucrada en los hechos que se investigan.

En el lugar, además de las armas de fuego, se secuestró un automóvil Chevrolet Cruze que habría sido utilizado por el sospechoso y que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Santa Fe.

Paraná ametralladora Violencia Narco
Noticias relacionadas
La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires.

Una nueva aerolínea conectará Paraná con Aeroparque en Buenos Aires

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado sobre la denuncia del CGE.

El Arzobispado de Paraná brindó un comunicado por el desvío de fondos

La Justicia impuso esa pena a un hombre que fue declarado culpable de abuso por un jurado popular. Fue alojado en la Unidad Penal de Paraná.

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Ultimo Momento
Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Policiales
Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Ovación
Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

La provincia
Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

Dejanos tu comentario