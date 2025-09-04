Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Un joven murió y otra resultó gravemente herida tras un choque entre dos motos y un auto en la esquina de España y Piaggio, en Victoria.

4 de septiembre 2025 · 07:44hs
Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Un joven murió en un trágico siniestro vial en la ciudad de Victoria en la noche de este miércoles, cuando dos motocicletas colisionaron violentamente con un automóvil en la intersección de las calles España y Piaggio, frente a la estación de servicio local.

El siniestro involucró a un Renault 19 de color azul, que circulaba por calle Piaggio, y dos motocicletas que lo hacían por calle España. Según consignó el sitio Victoria Primicias, el impacto fue de gran magnitud y provocó heridas de consideración en dos de los ocupantes de las motos, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Fermín Salaberry.

Pese a los esfuerzos médicos, una de las víctimas –que viajaba en una de las motocicletas– falleció a causa de las graves lesiones sufridas. Tenía 24 años y fue identificado como Víctor Espíndola.

Pericias

Durante varias horas, personal policial y peritos trabajaron en la zona del accidente para relevar pruebas y determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. El tránsito en el sector se vio interrumpido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. La comunidad se encuentra consternada por este nuevo episodio vial que enluta a la ciudad.

Victoria Choque motos
