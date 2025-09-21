Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

En Concordia hubo siete detenidos y más de 300 dosis de cocaína fueron incautadas en allanamientos. También se secuestró marihuana y dinero en efectivo.

21 de septiembre 2025 · 17:45hs
En Concordia

En Concordia, un operativo dejó como saldo a siete personas detenidas. 

La Comisaría Segunda y la División Drogas Peligrosas de Concordia detuvo a siete personas y secuestró más de 300 dosis de cocaína, así como medio kilo de marihuana, en un operativo.

Los allanamientos fueron llevados a cabo en el marco de dos investigaciones en curso, que permitieron identificar los domicilios involucrados. En total, se ejecutaron cinco órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia local, que resultaron en un importante golpe a las bandas de narcotráfico que operan en la ciudad.

Datos del operativo en Concordia

Los procedimientos se realizaron en distintas viviendas de la ciudad de Concordia, donde se encontraron una gran cantidad de estupefacientes y diversos elementos relacionados con la comercialización de drogas.

Durante los allanamientos, se encontraron más de 300 envoltorios con cocaína, varios paquetes con marihuana y una planta de marihuana en crecimiento.

Más detalles

Además de los estupefacientes, los investigadores lograron el secuestro de importantes elementos que evidencian la actividad ilícita de los detenidos. Entre lo incautado se encuentran $580.600 en efectivo, ocho teléfonos móviles, una licuadora utilizada para triturar marihuana compacta, una balanza de precisión, un dosificador y recortes varios. Todo esto sugiere que los implicados estaban operando una red de distribución de drogas en la ciudad.

A raíz de los operativos, los siete detenidos quedaron bajo arresto por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los investigadores continúan trabajando en las causas, analizando las pruebas y los elementos secuestrados para desarticular por completo la red de narcotráfico.

La Justicia local ya tiene conocimiento de los hechos, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones respecto a la situación procesal de los detenidos.

