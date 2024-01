Victoria: investigan violación y muerte de una joven

El hecho tomó trascendencia en la mañana del viernes, cuando al joven fue encontrada en cercanías de la escuela Laprida y fue trasladada al hospital local con dificultades para respirar. En primera instancia la atendieron en el Salaberry pero, por la complejidad del cuadro fue derivada a Paraná donde minutos antes de la medianoche de ese mismo viernes presentó muerte encefálica y murió de un paro cardiorespiratorio.

Desde la Departamental de Policía de Victoria se manejó la hipótesis de intento de autodeterminación pero, al llegar a Paraná, en el hospital San Martín, se determinó que la joven tenía indicios de estar bajo efectos de estupefacientes y haber sido violada por lo que la Investigación tomó otro rumbo. Por orden de la Fiscalía N° 2 en turno, a cargo del doctor Iván Exequiel Yedro se allanó una vivienda, se detuvo a un hombre y se investiga si hay otros participantes del hecho y la responsabilidad de una mujer que podría ser cómplice o “entregadora”. También se esperan los resultados de la autopsia.

UNO dialogó con una allegada a Berenice quien relató que ella logró escapar del lugar y se metió a la escuela Laprida, a pocos metros del lugar allanado. “Ahora hay que saber cómo llegó a ese lugar, si conocía o la llevaron. Se investiga un video y los mensajes en el teléfono”, dijo a UNO.

Berenice Gonzálvez tenía problemas de adicción y un hijo de corta edad. En la marcha se pidió la intervención el Copnaf, ausente hasta el momento.

"Esta gente tiene que estar en cadena perpetua"

Antes de la marcha habló un tío de la joven: “Mi sobrina estaba durmiendo. A las 12 de la noche la llamó una amiga para invitarla a una fiesta. No se si la drogaron o ella se drogó. Para mi alguien quiso tener sexo con ella y ella no quiso. La persona que hizo esto es un hombre grande, como ella se negaba la agarraron entre varios y la golpearon tanto que la dejaron inconsciente y abusaron de ella. En un momento ella logra escapar como puede y corre a pedir a ayuda, se mete en una escuela. Hay un video circulando que se la ve corriendo. La gente puede decir que es una taradita drogada pero esa taradita termina muriendo en el hospital de Paraná”, dijo conmovido a Primicias Victoria.

Antes de proseguir el relato criticó duramente la negligencia del hospital de Victoria por no estar capacitado para atender una emergencia como esa. “La trasladan a Paraná, hace dos paros cardiorespiratorios en el camino. En Paraná no la atendieron enseguida, dicen que llegó con muerte cerebral y no pudieron hacer nada. A la noche falleció”.

“Bereniz era muy joven, era madre, hija, hermana, amiga, prima. Era muy joven, trabajaba. Mezclan un asesinato con la droga. Están equivocados. Ahora van a venir abogados a decirnos que la violaron y estaban drogados y no sabían lo que hacían pero esta gente tiene que estar condenada con cadena perpetua, todos los que participaron”, concluyó.