Victoria: detuvieron a sospechoso de robo pero hallaron mínima parte del botín

Policía detuvo a un hombre de 25 años en el barrio Quinto Cuartel de Victoria pero solo hallaron poco más del 2% de la suma robada a un veterinario

Policía detuvo a un hombre de 25 años en el barrio Quinto Cuartel de Victoria pero solo hallaron poco más del 2% de la suma robada a un veterinario

Policía detuvo a un hombre de 25 años en el barrio Quinto Cuartel de Victoria pero solo hallaron poco más del 2% de la suma robada a un veterinario

En Victoria aun no hay novedades del dinero robado a un veterinario, aunque hay un detenido.

La Policía de Entre Ríos detuvo el lunes a un hombre de 25 años en un hospedaje del barrio Quinto Cuartel, en la ciudad de Victoria. El procedimiento se originó tras un llamado telefónico por un inconveniente en el lugar, lo que permitió localizar al sospechoso sobre quien ya pesaba una orden de detención.

Durante el allanamiento en su residencia transitoria, los efectivos lograron secuestrar 800.000 pesos en efectivo, una suma que representa apenas el 2,6% de los 30 millones de pesos denunciados como robados.

El detenido, oriundo de la ciudad, quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno mientras la justicia intenta determinar el paradero de los más de 29 millones restantes.

El hecho

El caso tuvo su origen el pasado sábado 4 de julio, cuando un reconocido veterinario y consignatario de hacienda de la zona advirtió la desaparición de una suma importante de su domicilio.

Según los registros de las cámaras de seguridad y las pericias iniciales, el delincuente sustrajo el dinero de un vehículo que curiosamente se encontraba sin medidas de seguridad, por lo que no fue necesario forzar la entrada.

El hecho, caratulado inicialmente como hurto, generó gran conmoción en la comunidad de las "Siete Colinas" debido a la magnitud de la cifra y la velocidad con la que el dinero se esfumó.

Los investigadores mantienen la causa abierta bajo el interrogante de si existieron cómplices o una red de apoyo que permitiera derivar u ocultar el grueso del botín en tan poco tiempo.