Con restricciones para la prensa, el abogado y comisario Daniel Rosatelli fue trasladado este jueves por la mañana a los Tribunales Federales, donde será indagado en el marco de una investigación por narcotráfico

Alrededor de las 10, un móvil de la Policía Federal arribó al edificio con cuatro efectivos en su interior y trasladó a Rosatelli, quien permanece detenido a disposición de la Justicia. También llegaron al lugar sus abogados y los representantes legales de otros acusados en la causa.

La llegada del comisario y abogado generó un movimiento inusual en los Tribunales Federales, donde habitualmente no se registra una gran concurrencia de personas más allá de los empleados y quienes deben realizar trámites o participar de audiencias.

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Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico

En ese contexto, se dificultó el trabajo de los medios de comunicación que aguardaban para registrar imágenes del traslado. La Policía Federal y la policía tribunalicia desplegaron un operativo que limitó el acceso de los periodistas a distintos sectores del edificio.

Incluso, en las escalinatas de los Tribunales se produjo una situación atípica cuando personal de la policía tribunalicia solicitó a los trabajadores de prensa que se retiraran del lugar, bajo el argumento de que se estaba dificultando el ingreso de personas al edificio.

Rosatelli quedó así a disposición de la Justicia Federal, que deberá avanzar con su indagatoria y determinar los próximos pasos procesales en la investigación que lo tiene como uno de los acusados.