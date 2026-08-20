Alrededor de las 10, un móvil de la Policía Federal arribó al edificio con cuatro efectivos en su interior y trasladó a Rosatelli, quien permanece detenido a disposición de la Justicia. También llegaron al lugar sus abogados y los representantes legales de otros acusados en la causa.
Daniel Rosatelli llegó a los Tribunales Federales para ser indagado en una causa por narcotráfico
Con restricciones para la prensa, el abogado y comisario Daniel Rosatelli fue trasladado este jueves por la mañana a los Tribunales Federales, donde será indagado en el marco de una investigación por narcotráfico
La llegada del comisario y abogado generó un movimiento inusual en los Tribunales Federales, donde habitualmente no se registra una gran concurrencia de personas más allá de los empleados y quienes deben realizar trámites o participar de audiencias.
En ese contexto, se dificultó el trabajo de los medios de comunicación que aguardaban para registrar imágenes del traslado. La Policía Federal y la policía tribunalicia desplegaron un operativo que limitó el acceso de los periodistas a distintos sectores del edificio.
Incluso, en las escalinatas de los Tribunales se produjo una situación atípica cuando personal de la policía tribunalicia solicitó a los trabajadores de prensa que se retiraran del lugar, bajo el argumento de que se estaba dificultando el ingreso de personas al edificio.
Rosatelli quedó así a disposición de la Justicia Federal, que deberá avanzar con su indagatoria y determinar los próximos pasos procesales en la investigación que lo tiene como uno de los acusados.