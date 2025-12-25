Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

El trágico hecho ocurrido en el Camping Cascadita Dri, en Concordia, donde un menor de edad perdió la vida por ahogamiento.

25 de diciembre 2025 · 22:06hs
Un joven deportista de Concordia murió ahogado en un camping

En el mediodía de este jueves, personal policial intervino ante un trágico hecho ocurrido en el Camping Cascadita Dri, en Concordia, donde un menor de edad perdió la vida por ahogamiento. El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad.

El hecho en Concordia

El episodio se registró alrededor de las 13.50, cuando se tomó conocimiento de que un joven se había sumergido en el agua y no lograba salir, permaneciendo bajo la superficie por un lapso estimado de entre diez y quince minutos.

Una vez rescatado, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde pese a los esfuerzos del personal médico se confirmó su fallecimiento. La víctima fue identificada como Marko Santino Gómez Altamirano, de 17 años, un conocido deportista de la ciudad de Concordia.

El joven se destacaba en la disciplina taekwondo y el pasado lunes había sido reconocido con el Premio al Mérito en el marco de la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, que se desarrolló en el Centro de Convenciones.

Desde el lugar del hecho se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien dispuso la realización de entrevistas a testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la confección de las actuaciones de rigor, con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el lamentable suceso.

Dejanos tu comentario