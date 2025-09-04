Uno Entre Rios | Policiales | Camioneros

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.

4 de septiembre 2025 · 09:35hs
Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.

Dos camioneros murieron la mañana de este jueves un un violento choque en la Ruta 18, a la altura de Jubileo, en el departamento Villaguay. El siniestro vial involucró un camión Volvo de la empresa Pietroboni, proveniente de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras y circulaba en sentido este-oeste, y un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas y se desplazaba en dirección contraria.

El impacto fue fatal para los choferes, quienes perdieron la vida en el lugar y aún no han sido identificados. Además, un acompañante que viajaba en el camión de Pietroboni resultó herido y fue trasladado al hospital "San Miguel", de San Salvador, en primer momento pero luego por la gravedad de las lesiones fue derivado al "Masvernat", de Concordia, donde permanece internado.

Camioneros ruta muerte

Dos choferes muertos

Según consignó Mercurio Noticias, el impacto fue fatal para los choferes, quienes perdieron la vida en el lugar y aún no han sido identificados. Además, un acompañante que viajaba en el camión de Pietroboni resultó herido y fue trasladado al hospital "San Miguel", de San Salvador, en primer momento pero luego por la gravedad de las lesiones fue derivado al "Masvernat", de Concordia, donde permanece internado.

Camioneros Ruta 18 Choque
