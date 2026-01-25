Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí

En un operativo preventivo en Chajarí, la Policía detectó marihuana en el baúl de un auto tras la intervención de un can antinarcótico.

En el marco de un operativo de prevención en Chajarí, personal de la División Drogas Peligrosas detectó droga que iba dentro de un vehículo.

Los agentes detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol Trend y realizaron una inspección con en can antinarcótico Frida. El animal marcó en el baúl la presencia de estupefaciente.

En ese marco, se localizaron cinco envoltorios con marihuana y un cigarrillo artesanal de la misma sustancia.

La fiscalía en turno ordenó la correcta identificación del conductor, que quedó supeditado a un legajo.