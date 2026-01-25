En el marco de un operativo de prevención en Chajarí, personal de la División Drogas Peligrosas detectó droga que iba dentro de un vehículo.
Un can antinarcóticos detectó droga en el baúl de un vehículo en Chajarí
En un operativo preventivo en Chajarí, la Policía detectó marihuana en el baúl de un auto tras la intervención de un can antinarcótico.
25 de enero 2026 · 11:09hs
Los agentes detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol Trend y realizaron una inspección con en can antinarcótico Frida. El animal marcó en el baúl la presencia de estupefaciente.
LEER MÁS: Murió la adolescente que estaba internada luego del accidente en Las Tunas
En ese marco, se localizaron cinco envoltorios con marihuana y un cigarrillo artesanal de la misma sustancia.
La fiscalía en turno ordenó la correcta identificación del conductor, que quedó supeditado a un legajo.