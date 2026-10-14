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Villaguay: dos mujeres heridas tras un vuelco en la Ruta 18

El accidente ocurrió este miércoles a la altura del kilómetro 146 en Villaguay, con dos mujeres con lesiones de carácter leve que fueron hospitalizadas.

14 de octubre 2026 · 18:17hs
Villaguay: dos mujeres heridas tras un vuelco en la Ruta 18.

Villaguay: dos mujeres heridas tras un vuelco en la Ruta 18.

Un siniestro vial ocurrido este miércoles, alrededor de las 16, sobre la Ruta nacional 18, a la altura del kilómetro 146, dejó como saldo dos mujeres con lesiones de carácter leve. Según informó la Policía, personal de la Comisaría Primera de Villaguay intervino en el lugar luego del vuelco de un vehículo utilitario.

El accidente en Villaguay

Por causas que se tratan de establecer, la conductora habría perdido el control del rodado, lo que provocó que volcara y quedara sobre la calzada. En el vehículo viajaban dos mujeres, de 39 y 68 años de edad, quienes recibieron asistencia y fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa para su correspondiente evaluación médica.

Posteriormente, se confirmó que ambas presentaban lesiones. A raíz del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación vehicular en ese sector de la ruta, con el objetivo de facilitar las tareas de asistencia y las actuaciones correspondientes.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que interviene y prestar atención a las condiciones de circulación en las rutas.

Villaguay Ruta Nacional 18 comisaría
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