Pablo Rodríguez Laurta: le dictaron prisión preventiva por 120 días

16 de octubre 2025 · 12:29hs
La jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, resolvió hoy dictar la prisión preventiva efectiva a Pablo Rodríguez Laurta, por el término de 120 días, durante los cuales quedará a disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 de Concordia, y permanecerá alojado, a petición de la Defensa Técnica, en Unidades Penales cercanas a la jurisdicción Concordia y/o Costa del Uruguay. Se comisionó a la Oficina General de Audiencias (OGA) el diligenciamiento del cupo y eventual traslado del imputado.

Pablo Rodríguez Laurta detenido en Gualeguaychú mientras intentaba cruzar a Uruguay con su hijo secuestrado está acusado del doble femicidio de Córdoba y del crimen del chofer Martín Palacio.

El ministro del Interior sostuvo que existe “un déficit del control de la frontera muy importante”, que el gobierno debe “solucionar”.

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Personal policial ubicó el auto de Pablo Laurta a orillas del río Uruguay.

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta doble femicidio crimen de Martín Palacio 1

En a audiencia, que se realizó este jueves por la mañana, también autorizó la extracción de muestras de sangre, elementos pilosos y uñas del imputado solicitada por la Fiscalía sin oposición de la defensa. El trámite será realizado hoy en la Dirección Criminalística de Concordia con la participación del médico forense de tribunales, debiendo asegurarse la cadena de custodia pertinente y la preservación de las muestras a los fines de cotejar el ADN.

Atento a la resolución del Juez de Garantías y Transición N°2 Dr. Ignacio B. Telenta, en relación a haber autorizado la extradición el encartado desde Gualeguaychú Entre Ríos hacia la ciudad de Córdoba, a solicitud de Juzgado de Control en Violencia de Género y Familiar n° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, de esa ciudad, en orden a la imputación que pesa sobre el mismo por el delito de “ Homicidio Calificado por el Vínculo Y Por Violencia de Género Y Homicidio Simple Agravado por El 41 Bis en Concurso Ideal (víctima ex pareja) y homicidio simple agravado por uso de armas (víctima ex suegra) (arts. 45, 80 inc.1 y 11, 79, 41 bis, 45 y 55 del CP), una vez practicadas las medidas en el punto II de la presente, se dispuso que en el día de mañana, Laurta sea trasladado a Gualeguaychú a esos efectos.

Pablo Rodríguez Laurta doble femicidio crimen de Martín Palacio

La magistrada, también declaró la jurisdicción conjunta a los efectos de que la Fiscalía y la Defensa, en coordinación con los Juzgados de Garantías de Córdoba y el Juzgado de Garantías a su cargo, interesen los traslados del imputado, cada vez que sea requerido a los efectos de participar en los actos procesales necesarios en ambas investigaciones.

Pablo Rodríguez Laurta prisión preventiva Concordia
Dejanos tu comentario