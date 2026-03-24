Es de Concordia y con solo 9 años firmó su fichaje para River

Santino Bordón tiene 9 años e inició su camino deportivo en el club Real Concordia. Firmó con River y entrenará en Núñez

La institución de Núñez se hará cargo de los gastos vinculados a su desarrollo y brindará un esquema de acompañamiento familiar, reflejando una apuesta a largo plazo por el entrerriano.

Sus inicios

Santino inició su camino deportivo en el club Real Concordia, donde sus condiciones bajo los tres palos llamaron rápidamente la atención. Sin embargo, su perfil presenta una particularidad llamativa para su puesto: a pesar de ser arquero, ya ha convertido goles de tiro libre en competencias infantiles.

Este crecimiento acelerado motivó el interés de los captadores del “Millonario”, quienes agilizaron los trámites para asegurar su fichaje federativo.

Detrás del logro deportivo, la familia de Santino resaltó la importancia del entorno educativo y técnico que permitió este presente. En particular, hicieron una mención especial a la Escuela N° 42 “General Belgrano” por su flexibilidad y apoyo y “por valorar que detrás de cada alumno también hay un niño con sueños, metas e ilusiones por cumplir”. También mencionaron al entrenador de arqueros “Chocolate” López, pieza fundamental en el aprendizaje técnico del puesto.

Sin sacrificio no hay logros

Para el entorno del pequeño futbolista, el fichaje en AFA representa el inicio de un sueño que requiere de un gran compromiso a nivel familiar.

“Como familia, vivimos este momento con una enorme emoción y orgullo, porque detrás de este logro hay mucho sacrificio, compromiso, aprendizajes y un niño que nunca dejó de creer en su sueño”, remarcaron los padres de Santino.