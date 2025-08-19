Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Un hombre de 82 años sufrió un leve accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.

Un hombre de 82 años sufrió un leve accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.

Este martes, alrededor de las 9.40 de la mañana, se registró un siniestro vial en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional 18, a la altura de un puente que atraviesa un arroyo. El incidente ocurrió en medio de un fuerte temporal que azotaba la zona, lo que habría contribuido a las dificultades de visibilidad y al estado resbaladizo del asfalto.