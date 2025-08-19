Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 18

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Un hombre de 82 años sufrió un leve accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.

19 de agosto 2025 · 11:31hs
Este martes, alrededor de las 9.40 de la mañana, se registró un siniestro vial en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional 18, a la altura de un puente que atraviesa un arroyo. El incidente ocurrió en medio de un fuerte temporal que azotaba la zona, lo que habría contribuido a las dificultades de visibilidad y al estado resbaladizo del asfalto.

Choque ruta 18

En ese contexto, un Toyota Corolla, conducido por un hombre de 82 años oriundo de Concordia, terminó despistándose mientras se desplazaba en sentido este-oeste (de Viale hacia Paraná), sin acompañantes a bordo.

LEER MÁS: Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

El tránsito en la zona no se interrumpió por completo, pero fue asistido de manera preventiva por las autoridades, dada la peligrosidad del sector bajo lluvia intensa y la falta de señalización en el puente.

Ruta 18 Auto temporal Choque
