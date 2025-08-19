Este martes, alrededor de las 9.40 de la mañana, se registró un siniestro vial en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional 18, a la altura de un puente que atraviesa un arroyo. El incidente ocurrió en medio de un fuerte temporal que azotaba la zona, lo que habría contribuido a las dificultades de visibilidad y al estado resbaladizo del asfalto.
Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque
Un hombre de 82 años sufrió un leve accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.
19 de agosto 2025 · 11:31hs
En ese contexto, un Toyota Corolla, conducido por un hombre de 82 años oriundo de Concordia, terminó despistándose mientras se desplazaba en sentido este-oeste (de Viale hacia Paraná), sin acompañantes a bordo.
El tránsito en la zona no se interrumpió por completo, pero fue asistido de manera preventiva por las autoridades, dada la peligrosidad del sector bajo lluvia intensa y la falta de señalización en el puente.